膝痛半年被遊說買107萬療程 背患接受拍打治療即晚入院

不少人長期受痛症所苦，為「脫苦海」或會購買痛症療程服務，但相關服務提供者良莠不齊，市民宜光顧有信譽機構。消委會昨日公布，今年接獲38宗有關痛症療程的投訴，涉及療程效果不佳及不良銷售手法等；一名疑患認知障礙的事主每次參與療程時均受遊說加購服務，最終共購入107萬元療程，亦有市民接受拍打療程後，即晚要入醫院。消委會提醒，購買預繳式治療服務時要審慎考慮，並慎防高壓銷售，勿輕信代言廣告，否則隨時會延醫又破財。

消委會指出，被投訴商戶一般以預繳套票形式銷售療程，並以「首次免費體驗」、「買10次送10次」等優惠折扣或贈送療程作招徠。消委會昨公布的多個個案，均在相信聲稱專業人士提供或有名人代言的情況下，購買大量套票，但療效卻成疑。

投訴人王先生長年承受嚴重的脊椎痛楚，偶然發現一間由藝人代言，並以「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法和止痛膏」作招徠的公司，於是預約體驗，但完成首次療程後，該公司職員表示只有「照背部」檢查是免費體驗，其餘療程需收費，並推銷7萬元的療程套餐。黃先生要求按次收費被拒，最後在高壓推銷下簽訂服務合約及付款。

當日接受以儀器大力拍打脊椎兩側的療程後，王先生當晚背部即劇痛，需入院留醫。其後，其子向消委會投訴，認為療程公司誇大成效，職員誤導及誘導父親購買大額套票；經調停後，投訴人最終獲退款約5.5萬元。消委會總幹事黃鳳嫺表示，上述情況若公司職員未在服務前說明免費服務的範圍，會觸犯商品說明條例中「誤導性遺漏」。

另一個案涉及金額高達107萬元。當事人因長期膝痛，最初被遊說下購買共60次值5萬元預繳療程。其後每次做療程時，職員都會遊說預繳購買更多療程：事主半年內共花費107萬元後家人發現事件。

當事人的妻子透露，事主患有認知障礙症，並影響思考能力。她又指預繳的療程均有時限，107萬元的療程無可能在期限內用完，故向消委會投訴，經調停下僅退回35萬元。黃鳳嫺指出，身體的狀況每日不同，「今日腰痛，聽日可能膝頭痛」，市民要考慮自身病情、身體變化或對療程的接受程度，合理謹慎選擇適合自己的治療並適時調整方案，不宜大量購買療程；切記面對職員的推薦療程時，亦要先回家與家人商量。

痛症中心塑造成醫療中心或涉誤導

黃鳳嫺續指，有痛症中心為取得客人信任，在推廣及中心裝修上塑造成醫療中心的形象，誤導消費者，提醒商戶不能以高壓手法或誇大病情及成效的方式，誤導消費者簽訂服務合約。消委會又建議，市民留意中心有無取得註冊牌照，如有療程公司訛稱由註冊物理治療師或中醫等提供服務，就屬於違法。