膠樽拼成野鴨模型 民生書院小學奪冠

由於城市發展、生境、繁殖地遭受破壞，本港野鴨數量及種類已不及往昔豐富。為了推廣濕地及鳥類保育，香港觀鳥會首辦全港「浮Duck起」野鴨模型創作設計比賽，其中小學組由民生書院小學奪冠，中學組冠軍得主則為鄭植之中學。

來自民生書院小學的參賽女同學利用搓手液、漂白水及消毒藥水的空膠樽，以及採用可再生能源，製作饒富創意的原創野鴨模型，帶出「減塑」和「愛護大自然」的環保訊息。

鄭植之勝出中學組

中學組參賽作品則需經過兩輪評審，初步評審會以像真度、功能性、可移動的靈活度來作評分；終極評審於魚塘進行，各隊伍需要即場控制作品，在水中示範其功能，以及完成由本會制定的挑戰，最終由鄭植之中學奪冠。

參賽同學形容，製作野鴨的過程中充滿挑戰，由於野鴨模型的像真度要夠高，才得以發揮保育之用途，成功引導瀕危的野鴨到達安全地方，所以花了不少心思設計野鴨模型的外觀。他們亦嘗試過無數次將野鴨模型放在水上試驗，不斷改良以確保野鴨模型在水上移動時平穩順暢。