膠袋徵費倍增每個袋一元 急凍袋裝食品取袋要收錢

膠袋徵費下周六(31日)起增加一倍，每個膠袋最少收1元。除收費上調外，免費獲發膠袋範圍將縮窄，當中以氣密包裝的冷凍和急凍食品將不再獲發膠袋；購買生果亦有可能不獲發膠袋；每單外賣交易亦只可發一個免費膠袋。市民外出時購物時，宜預備乾貨和濕貨袋。環保署指，會給予一個月時間，讓市民及業界適應。

膠袋徵費自2015年實施後，顧客在零售商舖購物，取用膠袋每個收5角或以上，下周六起將增至一元起。現時急凍或冷凍食物如已雪藏汽水、啤酒、雪糕或牛奶等領用膠袋可免費，但新安排下，市民領取膠袋亦要收一元。

至於無或未完全包裝的食物，及可即時食用的外賣食品，未來仍可獲免費膠袋，但每次交易只可索取一個。當局舉例沒有包裝的食品，如散裝水果、蔬菜，但盒裝雞蛋、用保鮮紙包裹的生肉，有膠盒盛載的生果等，不可以取免費膠袋。可豁免的「餐飲外賣」有4個條件，包括可供即時食用、即場製備、出售時賣方用意是供售賣地方範圍外食用、並非盛載在氣密包裝。