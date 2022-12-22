膠袋徵費倍增每個袋一元 急凍袋裝食品取袋要收錢

膠袋徵費下周六(31日)起增加一倍，每個膠袋最少收1元。除收費上調外，免費獲發膠袋範圍將縮窄，當中以氣密包裝的冷凍和急凍食品將不再獲發膠袋；購買生果亦有可能不獲發膠袋；每單外賣交易亦只可發一個免費膠袋。市民外出時購物時，宜預備乾貨和濕貨袋。環保署指，會給予一個月時間，讓市民及業界適應。
膠袋徵費自2015年實施後，顧客在零售商舖購物，取用膠袋每個收5角或以上，下周六起將增至一元起。現時急凍或冷凍食物如已雪藏汽水、啤酒、雪糕或牛奶等領用膠袋可免費，但新安排下，市民領取膠袋亦要收一元。
至於無或未完全包裝的食物，及可即時食用的外賣食品，未來仍可獲免費膠袋，但每次交易只可索取一個。當局舉例沒有包裝的食品，如散裝水果、蔬菜，但盒裝雞蛋、用保鮮紙包裹的生肉，有膠盒盛載的生果等，不可以取免費膠袋。可豁免的「餐飲外賣」有4個條件，包括可供即時食用、即場製備、出售時賣方用意是供售賣地方範圍外食用、並非盛載在氣密包裝。
每單交易只能獲一個免費膠袋
環境保護署副署長陸嘉健昨指，目前原則上買10個蘋果可取10個免費膠袋，新計劃實施後，每單交易只能獲一個膠袋，並要「盡量裝滿」，除非有特殊情況才可獲多於一個免費膠袋，包括免費膠袋已裝滿，把多種食物放在同一免費膠袋會令食品品質受損及免費膠袋有破損風險等。
生果在不同情況下亦可能不獲發免費膠袋，他舉例，一個蘋果完全無包裝或只有發泡膠網保護，屬沒有包裝或非完全包裝，基於衛生問題將獲發膠袋，但若蘋果有透明膠膜完全密封，「這個很明顯是完全包裝，因為根本看不見蘋果，所以這個就不能有免費袋。」
若有商戶違規免費派袋，首次可被罰款2千元，多次違規最高判罰20萬元。環境保護署副署長陸嘉健表示每次變動當然也有適應期，當局未來兩周會加強宣傳，包括到街市與商販講解，亦會準備指引和單張，並有一個月寬限期希望讓商戶和市民適應。
同一種類水果包裝不同膠袋徵費有別易混亂
環團綠惜地球指，新徵費將取消冰凍食品使用膠袋的豁免，建議超市應盡快收起任取的平口袋，並於當眼處張貼告示提醒顧客新法例即將落實，協助顧客盡早適應。新規例對「非完全載於任何包裝的食品」仍有豁免，以環保署提供的生果例子為例，意味同一種類的水果可否獲得豁免徵費，可取決於細微差異之包裝方法，對普通市民來說難以明白，指大部分水果有外皮保護，若要索取膠袋，應統一收費。購買鮮肉及海鮮，不少商戶會「打孖」提供兩個膠袋，政府亦須向商販及顧客加強宣傳，避免市民誤墮法網。
一田百貨行政總裁黃思麗指，過去兩年，一田膠袋派發量平均每間分店按年錄得9%及6%的跌幅，就當局即將實施新安排將嚴格遵從。為了配合新措施，一田更由即日起至明年1月15日，全店環保袋有減價優惠，冀顧客在考慮選購膠袋時有更環保的選擇。