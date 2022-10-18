膠袋徵費｜修訂案建議加至2元　立法會明審議

港府擬於年底起調高膠袋徵費，由現時每個0.5元加至1元，議員謝偉銓將於立法會明日(19日)審議《產品環保責任條例》附屬法例的修訂中，再提出修訂案，建議將每個塑膠購物袋收費上調至2元。

特首將於本周三立法會發表2022年施政報告，而立法會隨後議程，將處理與塑膠購物袋相關議案，會合併辯論由環境及生態局長謝展寰提出的2項擬議決議案，以及謝偉銓的2項擬議決議案，之後逐一表決。

議案獲通過將於今年底實施

其中局方提出的兩項決議案，包括收緊現行塑膠購物袋基於食品衛生的豁免。相關措施包括，取消豁免盛載冰凍或冷凍食品的膠袋，以及取消豁免盛載「非氣密包裝」食品的膠袋。但餐飲外賣仍以「每單一交易一個免費膠袋」為基本原則可豁免。至於另一項擬議決議案，將每個塑膠購物袋須收取訂明最低款額，由0.5元調高至1元。

而謝偉銓提出的兩項擬議決議案，則為零售商需就每個膠袋徵費，由現時最低收費0.5元調高至2元；另外把定額罰款表格內有關訂明最低款額，由1元修訂為2元。上述附屬法例和相關修訂如獲通過，將於今年12月31日起實施。

環境及生態局早於7月時，已同意增加膠袋最低收費水平，進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，該局亦稱，對加價幅度持開放態度。

