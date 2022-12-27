膠袋徵費｜周六加至一元 冷凍食品無免費袋派(附十問十答)

（一）每個塑膠購物袋的收費由現時最低五角提高至最低一元； （二）取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免；以及 （三）收緊有關食品的豁免：只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。（如首個免費膠袋未能盛載所有食品、只用一個膠袋可能會令膠袋破損，或把多種食品放在同一免費膠袋會令食品的品質受損，則可額外提供一個或多個免費膠袋。）

為免生疑問，隨服務提供的膠袋，例如常用於診所讓病人帶走醫生診症後處方藥物的膠袋，由於不涉及以零售方式出售貨品，根據現行安排繼續毋須收費，不受優化措施影響。

環保署指，為協助零售業界和市民瞭解即將推行的優化計劃，署方已推出一系列宣傳活動，包括全新的電視宣傳短片和電台宣傳聲帶、海報、宣傳單張、交通工具廣告、網上廣告等，並更新塑膠購物袋收費計劃的主題網頁及供業界和市民參考的實務指引。

初時口頭警告 明年1月31日商戶違規有執法行動

該署指，優化計劃落實後首個月，對於未有遵守優化措施的商戶，環保署會先作口頭警告，如有關商戶未有糾正違規行為，環保署會採取執法行動。由明年1月31日起，一旦發現商戶有違規情況，環保署在採取執法行動前將不會再作警告。

政府發言人呼籲零售業界盡量避免讓顧客自取塑膠購物袋和避免主動向顧客提供要付費的塑膠購物袋。市民亦應培養自備購物袋的習慣，從源頭減廢。