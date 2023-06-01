臥底警執勤遭逾十人圍毆拍裸照 6漢認非法禁錮囚40個月

一名臥底警員前年到酒吧執行職務時，遭舊同學認出，被逾十人圍毆及拍裸照。6名男子承認非法禁錮罪，昨在區域法院判囚40個月。

6名被告年齡介乎22至29歲，報稱商人、地盤工人、運輸工人、唱片騎師及無業，各有不同案底，各人早前承認非法禁錮警員，另一名27歲姓胡被告承認對他人身體加以嚴重傷害罪。

法官判刑說，此案禁錮歷時40分鐘，警員當時孤立無援，雖然沒有被捆綁，亦沒有人使用武器，但被逾10人包圍及拳打腳踢，即使各人赤手空拳，亦可令對方造成嚴重傷害。警員事後身體多處有抓痕，肋骨骨折及患上創傷後遺症。法官又指，案件並非預謀犯案，但被告有意妨礙司法公正及仇視警員，警員的裸照也有可能被發放；酒吧在疫情期間違反命令超時營業，公然挑戰警方執法權力，均是加刑因素，考慮各人認罪，判各被告監禁40個月。