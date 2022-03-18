臨時失業支援懶人包｜1萬元失業援助金申請資格、發放日期、教學示範一文睇清

第五波疫情重創勞工市場，最新失業率飆升至4.5%，政府今日就第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃交代申請詳情，當中合資格失業人士，包括全職兼職及自僱人士等劃一可獲1萬元，而且沒有行業限制。本報整理以下實用資料，方便大家了解申請資格及計劃內容，盡早拿到1萬元失業支援金。
臨時失業支援懶人包｜4大受惠對象
- 全職/兼職員工/自僱人士，沒有行業限制
- 受僱於政府勒令停業的表列處所
- 被僱主要求短暫停工的僱員
- 被僱主要求放無薪假/留職無薪
臨時失業支援懶人包｜5大申請資格
- 在去年10月1日前年滿18歲及持有身份證
- 在去年10月1日開始至申請日通常在港居住
- 在去年第四季最少在香港工作一個月
- 失業前月薪不低過2,700元，不高於3萬元
- 提出申請前，要至少失業30日
臨時失業支援懶人包｜4種不具備申請條件
- 因轉工或退休而主動離職
- 在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作
- 於提交申請時為綜援受助人
- 受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施
臨時失業支援懶人包｜申請網址、日期及審批時間
- 3月23日早上8時起接受網上申請，至4月12日晚上11時59分截止，為期3周
- 大部分合資格申請人可在提交申請後3至4星期收到資助
臨時失業支援懶人包｜3大提供申請文件方法
- 申請者須上載失業或停工證明；若沒有，亦可填寫個人申訴書
- 持強積金戶口的申請者，其戶口需為2月7日前已申請的強積金戶口
- 沒有強積金戶口的自僱人士申請者，便需提供收入和工作證明
臨時失業支援懶人包｜2種審查情況
- 申請人要聲明申述資料是真實和完整，如屬虛假，或會面對刑事檢控
- 發放資金後，政府會抽樣調查，以防被濫用
臨時失業支援懶人包｜散工是否適合申請？
- 政府指理論上申請人要失業30日，但疫下情況艱難，如申請人「炒散」有數日收入，可先遞交申請，部門會視情況從寬處理
臨時失業支援懶人包｜有何教學短片及電話查詢
- 政府會提供2條申請示範短片，供有強積金戶口和無強積金戶口的失業人士參考，詳情見下面影片。
- 另外政府設立電郵enquiry@tur.gov.hk、電話熱線：1836-128，讓申請人和工作人員溝通