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2022-03-18 18:52:30

臨時失業支援懶人包｜1萬元失業援助金申請資格、發放日期、教學示範一文睇清

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政府今日公布「臨時失業支援」計劃申請詳情，合資格的失業人士可劃一獲得1萬元的資助。

政府今日公布「臨時失業支援」計劃申請詳情，合資格的失業人士可劃一獲得1萬元的資助。

第五波疫情重創勞工市場，最新失業率飆升至4.5%，政府今日就第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃交代申請詳情，當中合資格失業人士，包括全職兼職及自僱人士等劃一可獲1萬元，而且沒有行業限制。本報整理以下實用資料方便大家了解申請資格及計劃內容，盡早拿到1萬元失業支援金。

臨時失業支援懶人包｜4大受惠對象

  • 全職/兼職員工/自僱人士，沒有行業限制
  • 受僱於政府勒令停業的表列處所
  • 被僱主要求短暫停工的僱員
  • 被僱主要求放無薪假/留職無薪

臨時失業支援懶人包｜5大申請資格

  • 在去年101日前年滿18歲及持有身份證
  • 在去年101日開始至申請日通常在港居住
  • 在去年第四季最少在香港工作一個月
  • 失業前月薪不低過2,700元，不高於3萬元
  • 提出申請前，要至少失業30

臨時失業支援懶人包｜4種不具備申請條件

  • 因轉工或退休而主動離職
  • 在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作
  • 於提交申請時為綜援受助人
  • 受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施 
政府今日公布「臨時失業支援」計劃申請詳情。 政府「臨時失業支援」計劃下周三起接受申請。 政策創新與統籌辦事處總監何珮玲指，政府希望能在申請後3至4星期內發放資助。 第五波疫情嚴重影響勞工市場。

臨時失業支援懶人包｜申請網址、日期及審批時間

  • 323早上8起接受網上申請，至412日晚上1159分截止，為期3
  • 大部分合資格申請人可在提交申請後3至4星期收到資助

臨時失業支援懶人包｜3大提供申請文件方法

  • 申請者須上載失業或停工證明；若沒有，亦可填寫個人申訴書
  • 持強積金戶口的申請者，其戶口需為27日前已申請的強積金戶口
  • 沒有強積金戶口的自僱人士申請者，便需提供收入和工作證明

臨時失業支援懶人包｜2種審查情況

  • 申請人要聲明申述資料是真實和完整，如屬虛假，或會面對刑事檢控
  • 發放資金後，政府會抽樣調查，以防被濫用

臨時失業支援懶人包｜散工是否適合申請？

  • 政府指理論上申請人要失業30日，但疫下情況艱難，如申請人「炒散」有數日收入，可先遞交申請，部門會視情況從寬處理

臨時失業支援懶人包｜有何教學短片及電話查詢

  • 政府會提供2條申請示範短片，供有強積金戶口和無強積金戶口的失業人士參考，詳情見下面影片。
  • 另外政府設立電郵enquiry@tur.gov.hk電話熱線：1836-128讓申請人和工作人員溝通
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