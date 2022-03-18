臨時失業支援｜合資格失業人士劃一獲1萬元　惠及全職兼職及自僱人士 (附申請連結及資格詳情)

第五波疫情嚴重影響經濟，政府今日就第六輪「防疫抗疫基金」下推出的「臨時失業支援」計劃交代申請詳情。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，「臨時失業支援」計劃是希望幫助受第五波疫情影響的市民，在他們尋找新工作之前緩和財政壓力，受惠對象除全職員工外，亦幫助兼職及自僱人士，包括飲食業員工及的士司機等，合資格者可劃一獲得1萬元，而且不設行業限制，無論做飲食、零售或專業服務人士、只要在去年年底第五波疫情以來失業，即可申請；同時針對「停薪留職」的市民，受到社交距離限制影響處所的員工亦會受惠。

須申請前至少失業30日 月入不高於3萬元

在申請資格方面，何珮玲指，申請者需要符合：

持香港身分證，要在去年10月1日前滿18歲

去年10月1日至申請時通常在港居住

在去年10月至12月，最少其中一個月有工作，月入不會低過2,700元，不高於3萬元。

提出申請前，要至少失業30日

主動離職及獲「防疫基金」者等不符申請資格

何珮玲強調，現時13個表列處所，像食肆及酒吧等員工，而且「停工停薪留職」人士亦附合申請資格，不過主動離職、申請當日仍有其他工作、綜援人士、已獲「防疫抗疫基金」指定資助的人士，均不符合申請資格。

下周三起可網上申請 盼3周內發放資助

在申請日期方面，何珮玲指「臨時失業支援」是接受網上申請，申請期由下周三(23日)早上8時，至4月12日晚上11時59分，為期3周，政府希望能在申請後3至4星期內發放資助，如情況順利，希望首批申請者能在未來3星期內提早收到資助。申請者須上載失業或停工證明，如果沒有，亦可填寫個人申訴書，如持強積金戶口的申請者，其戶口需為2月7日前已申請的強積金戶口；至於沒有強積金戶口的自僱人士申請者，便需提供收入和工作證明。

此外，為免制度被濫用，申請人要聲明申述資料是真實和完整，否則或面對刑事檢控。發放資金後，政府亦會抽樣調查，同時政府會提供2條申請示範短片，供有強積金戶口和無強積金戶口的失業人士參考。

從寬處理「炒散」員工申請

被問到如有員工「炒散」，是否過去一個月有1日收入都不能申請，何珮玲稱，如申請人有其他工作，理論上他要失去所有工作30日才可申請，但明白現時情況艱難，如申請人「炒散」有數日收入，可先遞交申請，相關部門會視情況從寬處理。