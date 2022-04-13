臨時失業支援｜當局收到47萬份申請  料第二批3.5萬人復活節假期後獲發資助 (更新)

【18:37更新】政府發言人表示，「臨時失業支援」計劃已於昨日(12日)晚上11時59分截止申請，合共收到470,628份申請。首批合共約60,000名成功申請者於昨日或今日收到資助。政府會於復活節假期後，即4月19日或20日，陸續向第二批合共約35,000名成功申請者發放資助。申請人可登入計劃的專用網站（www.tur.gov.hk）查詢申請狀況。如有需要，政府代理人在審批期間或會要求申請人提交補充資料，以核實其申請資格。

【09:40更新】臨時失業支援計劃已截止申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，當局收到約47萬份申請，較2月推出計劃時預計約30萬為多。何珮玲稱，收到的申請超出預計，估計是3月的失業情況比2月更差有關；加上在3月中公布放寬資格，亦令申請增加。不過，何珮玲認為毋須延長申請期，亦估計不會再推出新一輪計劃。

料3.5萬人復活節假期後獲批

何珮玲在港台一個節目表示，收到的47萬申請中，包括34萬宗失業申請及13萬宗關閉處所停薪留職個案；有強積金與無強積金戶口比率約各佔一半，其中沒有強積金戶口的申請比率，在申請期後段上升，相信不少屬於自僱人士。何珮玲又說，對於無強積金戶口的申請者，當局會小心處理，例如要求對方提供較多有關收入的資料，甚或約見面談，以確定其可信性。她又預計，有3.5萬人可以在復活節假期後、本月19日或20日獲批款項，當中有約1萬宗來自無強積金戶口的個案。

有信心可如期下周四放寬社交距離措施

她續稱，隨著疫情趨穩定，政府頗有信心可如期在4月21日放寬社交距離措施，被勒令停業的行業可復業、復工，她強調當局的計劃是幫助有關人士一、兩個月的生活費，當情況穩定後，打工仔始終要有工作，才能「長治久安」。