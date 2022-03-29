臨時失業支援｜調查：近六成人冀納開工不足者　工聯會倡放寬申請門檻

第五波疫情持續，政府推出1萬元臨時失業支援計劃，上周起開始接受申請。工聯會調查發現，近六成人認為計劃應支援嚴重開工不足的人士，另分別有逾三成認為應刪除上季在港就業不足1個月的要求，以及納入停薪留職逾1個月的打工仔。工聯會建議，放寬計劃申請門檻，包括擴大範圍至涵蓋停工、放無薪假及開工不足的人士，以協助更多人渡過疫情。

工聯會於上周四至周日(24日至27日)訪問338名港人，發現16%受訪者已申請臨時失業支援計劃，其中51.2%稱在提交相關證明時感到困難，另有34%及28.4%對於理解申請條件及撰寫自述書存在困難。另外，26%受訪者不符申請資格或申請失敗，其中四分一稱自己屬於嚴重開工不足，而不是失業，另有2.3%稱自己是停薪留職，而未正式結束僱傭關係。調查發現，58%受訪者稱計劃應支援嚴重開工不足者，分別有31.4%及30.5%建議刪除上季在港就業不足1個月的要求，以及納入停薪留職逾1個月的人士。

工聯會建議，提高計劃津貼金額及延長發放期限，並放寬申請請門檻，包括擴大支援範圍至涵蓋停工、停薪留職、放無薪假及開工不足的人士。工聯會亦建議，將1萬元單次發放津貼，改為每個月發放9,000元，為期半年。