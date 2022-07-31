臨時失業支援 35萬人獲批資助 較預算多5萬人

政府公布，已完成處理「臨時失業支援」計劃下的所有申請，47萬宗申請中，有35萬人最終獲批資助，超過原來預算的30萬名，總資助額35億元。

政府指，早前在提出覆檢的限期前，收到30,690宗覆檢個案，其中約27,500宗經覆檢後獲發資助，另約3,190宗維持不獲批的申請結果。政府已完成所有審批和覆檢，並已通知有關申請人其最終覆檢結果。

當局稱，審批及覆檢申請時貫徹寬鬆處理的原則，如只差一、兩天便符合30天失業或停工要求，又或失業期間從事散工的情況，只要申請人符合其他申請條件，均獲發資助。我們亦以寬鬆的方法計算申請人在2021年第四季的收入，務求盡量協助申請人滿足收入門檻。另不少申請人遞交的資料並不齊全，但為盡量讓合資格申請人獲發資助，在審批及覆檢過程中會以電郵、短訊或致電直接向申請人索取補充資料。

至於約12萬宗未能批出的申請，有10.2%屬申請資料未能證明符合申請資格，如沒有提供離職或停職證明，申請資料無法證明工作處所屬受限於第599F章的指定處所，沒有提供僱主、工作場地負責人或客戶聯絡資料；提供的補充資料與申請表的資料或強積金紀錄有矛盾等；7.3%不符合2021年10至12月期間月入不符合2,700元至30,000元的要求；3.6%為報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第599F章的指定處所；3%屬失業或停工日數少於規定。

政府已陸續向獲發資助後被發現未符合資格，或違反計劃其他條款及細則的申請人發出通知，要求退回資助。警方近日亦就涉嫌透過提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」計劃的39宗個案，採取拘捕行動。

「臨時失業支援」計劃是為為第五波疫情和收緊社交距離措施影響而短暫失業的中低收入人士，提供一筆過10,000元的財政支援。資格準則隨後放寬至被要求短暫停工而工作地點屬第599F章下須要關閉的部分表列處所，或須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所。