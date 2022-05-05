臨時疫苗通行證｜抵港者可領臨時通行證便出行 59歲男竹篙灣隔離昏迷不治

本港一周內再有獨住隔離或檢疫房間的人士離世。因確診而入住竹篙灣隔離設施的59歲男子，周日被發現在房間不省人事，送院搶救後不治。醫管局指，死者本身有長期病患、曾換腎，但承認局方無參與安排確診者入社區隔離的程序，如有需要願配合改善。另外，昨新增313宗確診，數字持續徘徊在低三位數，當局推出「臨時疫苗通行證」讓打齊針的抵港者使用，以便安心出行。

一名59歲男子因上月28日快速測試呈陽性，獲安排到竹篙灣隔離設施進行隔離，他周日(1日)被發現昏迷房內，醫管局駐場醫療隊即時為事主急救，再送北大嶼山醫院急症室，其間心臟沒有跳動、血糖低，經搶救後同日下午2時59分離世。醫管局透露，事主本身有高血壓、糖尿病、腎衰竭、睡眠窒息症和心臟衰竭等長期病患。就長期病患確診者是否應直接送院治療，醫管局總行政經理李立業指，不便評論相關分流措施，但一般而言在場醫護如發現隔離病人情況有變或無法處理，就會安排病人到附近社區治療設施或香港感染控制中心等。他透露，醫管局未有參與安排確診者入隔離設施的程序，未來如有政府部門認為醫管局要參與評估，會願意配合。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則重申，病人如透過網上平台向當局提交個人資料和健康紀錄，已有訊息提醒申請者出現危險病徵時，就應馬上到急症室求診。他又稱，當局會了解患者病徵、是否高危人士和家居狀況等，評估是否應收入隔離設施，相信今次個案是資料顯示不適合居家隔離。除這名59歲男子外，醫管局昨呈報多兩宗死亡個案，第五波疫情累計9,115名患者離世，病死率維持0.76%。

疫情方面，本港昨錄313宗新個案，包括22宗輸入個案，當中7人抵港時在機場確診，亦分別有兩人抵港第12日在社區確診，包括去年3月在印尼及上月在日本確診的21和22歲男子，歐家榮指他們病毒量極低，料屬復陽個案。

長期留港者須打第三針

現時抵港者須完成接種新冠疫苗，政府即日起為他們發出180日有效的「臨時疫苗通行證」，以便他們在第三階段「疫苗通行證」實施後，方便短暫在港逗留人士，並讓他們有足夠時間接種第三針；當局已更新「安心出行」程式。此外，已於海外康復人士亦可申領康復二維碼，有效期為康復日起計180日，用法與本地康復者相同。

抗疫設施轉「備用」

留600人應付第六波

醫管局因應疫情放緩，昨把博覽館的新冠治療中心轉為備用狀態，所有病人已轉到毗鄰的香港感染控制中心留醫或出院。保安局亦表示，政府會集中使用一個社區隔離設施，其餘6個則會處於備用狀態。據了解，有6個設施的保安、清潔和外判服務等，由衛生署和中海物業集團簽約，消息指早前聘請1,600名短期合約員工，將於本月中至月尾滿約，約600名表現良好員工可獲續約，協助維持6個設施的「備用狀態」，或轉到竹篙灣或啟德隔離設施工作。據知，6個由保安局管理的社區隔離設施共有約5,000間房間，而竹篙灣將有超過1萬間，料未來仍有人手需求。政府又指新冠疫苗接種需求減少，本月起陸續關閉5間社區疫苗接種中心，仍運作的中心會縮短開放時間。

另外，部分社交距離措施今起提早放寬，對於康文署泳池未能在政府「泳池、泳灘」限令解禁首日開放，38個泳池要待下周四起分批在12及16日重開，做法被斥「離譜」。本身是游泳教練的立法會議員梁子穎亦指，康文署在非疫情時期，一般是2月底開始準備、4月1日重開泳池，批評署方現仍需時數日為泳池注水和驗水，不明白為何今次會有「甩漏」。

