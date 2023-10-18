臨約增減辣條款被指不妥當　施永青：地監局只列出「罪狀」未提供理據

特首將於下周三公布新一份《施政報告》，市場憧憬會有樓市「減辣」措施。兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產新增的「買賣備忘錄」遭地監狠批。中原集團主席施永青今日（18日）出席一個電台節目時回應，已經徵詢法律意見。

兩大地產代理新增「買賣備忘錄」

對於市場憧憬樓市「減辣」措施，目前買賣雙方採觀望態度，兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產就出招，為二手買賣雙方提供一份加入「減辣」條款的「買賣備忘錄(Subject to Contract)」，在簽訂臨時買賣合約時先留空日期，待《施政報告》公布指定「減辣」措施後，經紀才填上合約的生效日期及成交期，並把相關文件及訂金送到指定律師樓；不減辣則臨時合約將被銷毀，訂金亦會全數退還給買方，雙方不可以追究。