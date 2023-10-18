熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-18 09:56:30

臨約增減辣條款被指不妥當　施永青：地監局只列出「罪狀」未提供理據

分享：

（資料圖片）

特首將於下周三公布新一份《施政報告》，市場憧憬會有樓市「減辣」措施。兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產新增的「買賣備忘錄」遭地監狠批。中原集團主席施永青今日（18日）出席一個電台節目時回應，已經徵詢法律意見。

兩大地產代理新增「買賣備忘錄」

對於市場憧憬樓市「減辣」措施，目前買賣雙方採觀望態度，兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產就出招，為二手買賣雙方提供一份加入「減辣」條款的「買賣備忘錄(Subject to Contract)」，在簽訂臨時買賣合約時先留空日期，待《施政報告》公布指定「減辣」措施後，經紀才填上合約的生效日期及成交期，並把相關文件及訂金送到指定律師樓；不減辣則臨時合約將被銷毀，訂金亦會全數退還給買方，雙方不可以追究。

Ad Block

（資料圖片）

地監局稱會引起物業市場混亂

地產代理監管局發聲明指，有關行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，亦可能涉及瞞稅及其他法律責任。

施永青質疑監管局未提供理據

施永青回應時質疑，監管當局只是列出「罪狀」，但未有提供理據，強調中原推出相關備忘錄前，已經徵詢法律意見。他解釋指，相關買賣備忘錄只是合約的附加協議，並非具法律效力的正式買賣合約，地產代理並不會要求買賣雙方簽署備忘錄，當中亦不會涉及金錢上的交收或承諾。他指，買賣備忘錄只是備用，暫未聽聞有買賣雙方採用。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受