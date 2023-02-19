自主教育造就孖仔發明家 憑「追光發電」裝置奪獎

參加不同興趣班已成第一代學生的新常態，但一對孖仔在自主式教育下，竟成為了發明家，早前更因發明「追光發電」裝置，奪得煤氣公司「環保智慧能源大賽」優異獎。 自幼喜愛「拆嘢」 就讀中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)五年級的蘇雋言及蘇雋行，自小已對機械、電動產品有濃厚興趣，讀幼稚園時已拆開玩具車的遙控，舊電動玩具、遙控器、小家電之後亦無一幸免被拆開研究。雋言憶述拆開遙控器非常驚喜：「原來小小的遙控裡面很複雜，有很多晶片及電線，可以研究它是如何運作。」二人愈拆愈熟練，不但可以拆開、還原，也會修理、改裝，雋行說：「我之前用舊零件改裝了一架電動玩具車，行車速度快了許多，很好玩。」

不強迫孩子上興趣班 蘇媽媽亦從不強迫孩子上興趣班，對於他們「拆嘢」亦由其自由發揮，更為他們添置工具，「只要他們喜歡、注意安全就好了，拆開舊物品再拼砌總比打機好，有時家中有小電器壞了還可以幫忙修理一下，例如早前修好了我的美容導入儀。他們又說看到我做家務很辛勞，要發明一個機械人幫我煮飯、按摩，非常窩心。」 裝置運用編程技術 雋言和雋行早前獲校方推薦參加煤氣公司的環保智慧能源大賽，經過兩個月的構思、無數次修改，兄弟二人完成潔淨能源裝置「追光發電」。裝置運用micro:bit編程，當感應器偵察到明暗差別時，便會啟動摩打從而調整反光板角度，把陽光反射在一個半圓形容器，為容器內的水加熱，製造溫差來發電。 獎金擬捐贈學校 雋言指，本來裝置以鋁紙作反射材料，但初賽的評判指平面反射效果未夠好，於是我們便改用凹凸鏡作反光板，令聚焦力更強，加熱更快，提升發電效率。」他們的作品最終奪得煤氣公司環保智慧能源大賽優異獎及一萬元獎金，他們打算全數捐贈給學校，添置更多STEM工具及資源，讓其他同學使用。