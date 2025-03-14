自用精卵胚胎儲存期上限擬取消 須確保決定前充分了解醫療風險

現時具備正常生育能力人士，自用的配子，即精子、卵子最多可儲存10年或直至年滿55歲，而胚胎就最多可儲存10年，並只可在結婚後使用。人類生殖科技管理局根據早前檢討時接獲的意見，並參考其他地區做法後，建議修訂《生殖科技及胚胎研究實務守則》，所有自用精子、卵子或胚胎的儲存期法律限制，不論儲存者性別、年齡和醫學情況均會取消。
當局同時建議，要求確保市民進行長期儲存精卵或胚胎前，充分了解相關醫療風險。此外持牌中心在儲存配子或胚胎一定時間後，須按病人的個別情況提供針對性輔導，並要取得對方書面同意，才可延長儲存其配子或胚胎。管理局昨起就修訂諮詢持份者，包括持牌中心和相關團體，諮詢期至下月13日，公眾亦可提交意見。
接受人工受孕誕下一子的立法會議員林琳十分支持修訂，認為這不僅賦予女性更多生育自主權，協助有意生育的女性及需要醫學幫助的夫婦及早規劃，同時毋須增加政府財政負擔，是一項具前瞻性的政策調整。她指，現代年輕人對平衡事業與家庭生活有更高期望，但在組建家庭及生育方面卻面臨多重挑戰，提前雪卵猶如為未來健康生育規劃「買保險」，讓女性仍能保有生育健康下一代的機會。
醫衛界議員林哲玄則提醒，女性生育能力會隨著年齡增長下降，而根據數據，利用儲存卵子成功生育的百分比相當低，改變儲存限制並非最有效鼓勵生育方法，擔心反而傳遞錯誤訊息，以為儲存的卵子可以放很久，便沒有了迫切性而延遲生育。