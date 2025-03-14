自用精卵胚胎儲存期上限擬取消 須確保決定前充分了解醫療風險

現時具備正常生育能力人士，自用的配子，即精子、卵子最多可儲存10年或直至年滿55歲，而胚胎就最多可儲存10年，並只可在結婚後使用。人類生殖科技管理局根據早前檢討時接獲的意見，並參考其他地區做法後，建議修訂《生殖科技及胚胎研究實務守則》，所有自用精子、卵子或胚胎的儲存期法律限制，不論儲存者性別、年齡和醫學情況均會取消。

當局同時建議，要求確保市民進行長期儲存精卵或胚胎前，充分了解相關醫療風險。此外持牌中心在儲存配子或胚胎一定時間後，須按病人的個別情況提供針對性輔導，並要取得對方書面同意，才可延長儲存其配子或胚胎。管理局昨起就修訂諮詢持份者，包括持牌中心和相關團體，諮詢期至下月13日，公眾亦可提交意見。