自由行又近一步 日本准無導遊旅行團入境

日本向完全開關再邁一步！早前確診新冠肺炎的日揆岸田文雄，昨完成隔離即為港人帶來「喜訊」，宣布下周三(本月7日)起，把每日入境人數限額由目前2萬人提升至5萬，同時不再強制入境的旅行團要有導遊陪同。儘管這不代表重啟自由行，因旅客仍須以「報團」形式入境，但措施已較前放寬，相關細節尚待公布。

岸田昨晨在首相官邸表示，全球各國人員交流已復甦，日本也應參與其中，亦希望趁日圓疲弱優勢吸引訪客，決定提升每日入境人數上限，而所有國家的旅客均可隨沒有導遊的旅行團入境。日本是最遲開關的先進國家之一，岸田承諾會進一步鬆綁，與七大工業國(G7)其他成員國看齊。岸田上周亦已宣布放寬檢疫措施，已接種最少3針疫苗的人士，下周三起入境豁免出示核酸檢測陰性證明。至於免簽證安排則尚未重啟。《日本時報》引述當地官員稱，當局尚未草擬好「無導遊旅行團」細節，但會在日內公布。據報當局將繼續規定有關旅行團在日本要有「贊助人」或接頭旅行社，負責與當局保持聯絡。

本港旅遊業界︰一人可能也可赴日

對於日本的新措施是否等同自由行，本港EGL東瀛遊旅行社執行董事禤國全指未清楚細節，但相信打算自由行的旅客，即使一個人旅遊，出發前制定好行程，經指定旅行社代理，並向日本政府呈報預訂準備去的地方、每日行程等資料，或也能取得簽證成行。他估計，日本為安全起見，萬一有傳染情況，也能聯絡旅行社獲得支援，安排隔離、返港等工作。他續指，旅行社服務除幫助客人安排好預訂機酒或活動等，也須提供支援服務應對突發情況。不過，他認為放寬入境旅客名額至每日5萬個不會對旅行社生意有大幫助，目前2萬人名額也未爆滿，相信返港免檢疫才有較明顯復甦。