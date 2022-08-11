自由黨廢榮譽主席職銜 田北俊周梁劉健儀退黨

自由黨3名榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀去信領導層決定退黨；信中提及，自由黨昨舉行的中央委員會會議，其中一項議程為取消榮譽主席職銜，但這項議程從未跟他們商討。黨魁張宇人指深感惋惜，黨主席邵家輝稱正努力挽留。

田北俊去信自由黨主席邵家輝，指作為自由黨前主席，對今屆黨領導層的行為非常失望。田北俊指，2014年卸任黨魁時，黨內領導邀請他出任榮譽主席一職，其後數位前主席都獲同樣邀請。他指自由黨昨舉行中委會，決議及通過取消榮譽主席職銜，但該議程既沒有和數名榮譽主席商討，亦未有在常委會討論。

信中指，據他理解，領導層取得不少中央委員的授權書，以確保通過廢除榮譽主席主席的動議。田認為，做法完全偏離自由黨的傳統及黨友間的互相尊重。「既然黨領導層認為前主席們的貢獻和意見再無價值，我別無選擇，唯有決定辭去自由黨榮譽主席的身份和黨內所有職務，即時退出自由黨。」

周梁淑怡亦對相關處理手法非常失望，斥黨的做法「絕對稱不上有情有義」，批評邵家輝獨行獨斷，完全沒有與當事人商討，「作為創黨成員和多年來作為領導層任勞任怨為黨努力過的我，感到被嚴重冒犯。這種處事手法，不是我認識的自由黨」。

自由黨︰有意見認為需檢討

自由黨在FB回應，指自由黨於審視黨章期間，有意見認為有需要檢討「榮譽主席」的安排，故於年初開始，經黨團會議中就多個方案作多次討論，一致決定將有關取消榮譽主席的方案，提交到昨(10日)舉行的中委會討論並決議，議案獲得中委會投票一致通過。自由黨深感銘謝田北俊、周梁淑怡、劉健儀和方剛多年來對自由黨作出的貢獻。