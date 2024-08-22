自由黨調查：約70%人支持中西醫協作 有病人不好意思說正向其他醫生求診欠協作

中醫醫院明年啟用，自由黨促請加強中西醫協作，相信可減輕公營醫療負擔，同時向市民提供多個選擇。自由黨調查顯示，約70%人支持中西醫協作 ，不過留意到有部分病人不好意思說正向其他醫生求診，欠缺協作的情況不理想。

自由黨在7月19日至8月4日訪問2,043名市民，約一半受訪者認為西醫費用較昂貴。調查發現約70%市民支持中西醫協作，在中西醫加強協作後若患病，超過一半人選擇西醫，約20%會選擇先西醫、後中醫。自由黨副主席李鎮強表示經歷過新冠疫情後，看到中醫的受關注及受歡迎程度，以至在市民心中的份量愈來愈重。例如市民「中招」向西醫求診後，會找中醫調理身體。至於中醫醫院明年投入服務，據悉政府正研究將自願醫保計劃擴至涵蓋該院，李鎮強認為保費會不加反減，例如中醫可採用針灸取代部分手術，避免了昂貴的手術費用。