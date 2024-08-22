自由黨調查：約70%人支持中西醫協作 有病人不好意思說正向其他醫生求診欠協作

中醫醫院明年啟用，自由黨促請加強中西醫協作，相信可減輕公營醫療負擔，同時向市民提供多個選擇。自由黨調查顯示，約70%人支持中西醫協作 ，不過留意到有部分病人不好意思說正向其他醫生求診，欠缺協作的情況不理想。
自由黨在7月19日至8月4日訪問2,043名市民，約一半受訪者認為西醫費用較昂貴。調查發現約70%市民支持中西醫協作，在中西醫加強協作後若患病，超過一半人選擇西醫，約20%會選擇先西醫、後中醫。自由黨副主席李鎮強表示經歷過新冠疫情後，看到中醫的受關注及受歡迎程度，以至在市民心中的份量愈來愈重。例如市民「中招」向西醫求診後，會找中醫調理身體。至於中醫醫院明年投入服務，據悉政府正研究將自願醫保計劃擴至涵蓋該院，李鎮強認為保費會不加反減，例如中醫可採用針灸取代部分手術，避免了昂貴的手術費用。
認為協作可達致「一加一大於二」的效果
根據聯合國預測，到了2050年，香港會成為全球人口老化程度最高的城市，有40.6%的人口為65歲或以上。中醫師李嘉欣指香港面對人口老化，對基層醫療有很大的需求，認為一人一家庭醫生有助評估及預防疾病，她建議採取一西醫加一中醫的做法，達致「一加一大於二」的效果，向市民提供2種治療選擇，並有多於2種治療效果，減少出現慢性疾病。李嘉欣提到現時中醫師無權轉介病人，會削弱病人權益。為配合中西醫協作，她認為中醫轉介有一定的臨床參考價值，例如當發現婦女不孕，轉介至西醫作婦科檢查後，有助長期監察治療效果。
本身是家庭醫學專科醫生的自由黨黨員趙志輝支持中西醫結合，他留意到有病人向西醫求診時會不好意思說同時正向中醫求診，反之亦然。他認為這個現象會導致中西醫欠缺溝通，並不理想。他認為很多疾病適合中西醫結合，例如糖尿病、精神健康、腫瘤、睡眠問題、婦科問題、濕疹等。他指無論是基層醫療與專科醫療、公營與私營、醫院和院舍合作都會令市民大大受惠。自由黨副主席易志明亦建議將中西醫的電子健康紀錄互通，有時長者自行向醫生複述病情，「上咗年紀話唔定講錯」。