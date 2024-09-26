自稱三合會成員煽惑青少年入會 警拘43人部分骨幹區內學生

黑幫潛入黃大仙區校園及青少年聚腳地，以威逼利誘方式招攬青少年加入「社團」從事不法活動。警方早前在黃大仙警區進行反青少年罪惡行動，瓦解4個犯罪集團，拘捕37男6女，年齡最細年僅14歲。骨幹成員大部分在區內學校就讀，成員涉嫌威嚇及毆打同學並收取保護費，其中一名受害人每周要交300至400元保護費，半年間合共交出8,000元。

黃大仙警區刑事部督察莫嘉豪交代案情指，留意到暑假期間，黃大仙區內青少年罪行有上升趨勢，鎖定4個犯罪團夥，於7月19日至9月24日重點打擊區內的青少年罪行，被捕的43人，年齡介乎14至21歲，涉嫌販運毒品、非法禁錮、傷人、藏有攻擊性武器、刑事毀壞、勒索、盜竊、邀請他人成為三合會社團成員、以三合會社團成員身份行事及自稱三合會社團的成員等罪行。