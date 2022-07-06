自訂最低指標　李家超：最希望5年後聽到青年說見到機會

行政長官李家超上任後首次出席立法會答問會，回應議員的提問。經民聯議員陸瀚民提到，中國國家主席習近平特別關注到香港青年，問及李家超如果現在有青年人站在他面前表達未來想法，期望聽到青年人對自己說甚麼，李家超表示，最希望青年在5年後跟他說見到機會。

李家超稱，最希望青年在5年後，至少會覺得雖然政府「仲有啲嘢達唔到要求，但起碼想做的事可以做到，見到實現夢想的機會，並行緊這個方向」，他強調這個是他訂給自己最低的指標。他又說希望更進一步地，香港青年跟他說：「行政長官，呢5年內我可以有自己的事業，開了自己的理髮店、照顧到爸爸媽媽等」。

他續稱，每位青年的渴望都不一樣，指他成長時亦「抱有不同目標」，後來亦因為成長而改變，因此當局會盡快制訂青年政策藍圖，按不同青年需要，宏觀地幫助他們，重申青年是香港未來，青年的意見需要聆聽，並舉例指18區關愛服務隊，也是青年工作的一部份。

形容15個局為「仔女」 盼「一國兩制」推到更高台階

被問議員劉智鵬問到展望5年後最自豪的成就是甚麼時，李家超回應有關問題具挑戰性，他形容旗下15個局為他的「仔仔女女」，他的工作領域涵蓋15個局之中，強調特首有個特別角色是雙負責制，是其他人沒有的，他說若能做好這個角色時，便是做好行政長官，他的夢想是他的「15個仔女」都可獨當一面、展翅高飛、各司其績，每位局長來到立法會時，可以令到議員表示「雖然工作還差一點，但大致上做到成績」，他更希望在「一國兩制」下，「一國」可以更牢固，「兩制」可以更發揮，強調如何能夠將「一國兩制」推到更高的台階，符合《基本法》和《憲法》，是行政長官的責任，若然他能夠做到，便會感到安樂。