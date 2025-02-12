自負盈虧不怕政府削教育開支　THEi高科院冀明年內升格應科大

財政預算案將於本月26日公布，面對千億財赤，政府須開源節流，當局曾表明教育開支有削減空間，預料相關開支如大學撥款等很大機會有所調整。對此，香港高等教育科技學院(下稱THEi高科院)校長劉建德教授表示，THEi高科院一直都是自負盈虧，不怕政府調整撥款「點減都是零」但直言作為自資院校需要小心守著開支，儘量做好自己，雖然學費較貴，但亦會為學生爭取獎學金。對於「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，劉校長則認為只是「細數」，相信政府應該不會削減此項目。

THEi取得首個學科範圍評審資格

另一方面，THEi高科院今日宣布其「運動及康樂管理」學科範疇成功通過香港學術及職業資歷評審局的學科範圍評審，距離升格大學只欠兩個學科範疇，預計今年中至明年內可完成「建造環境」及「資訊科技」學科範疇評審，冀明年內讓THEi高科院升格為「應用科學大學」。

隨著政府成立文化體育及旅遊局推動文化，加上即將啟用的啟德體育園區，為應對相關業界對專才的需求，THEi高科院將開辦「運動及康樂管理」學科範疇碩士課程，預計2026學年2月收生；THEi高科院亦在政府支持下聯合機電署及各企業等設立「氫能源教育及人才培訓中心」，預計9月向公眾開放。