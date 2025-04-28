自資院校超收內地生最高超兩倍 蔡若蓮：嚴肅處理 超收非無後果

政府有就本地資助專上院校收取非本地生設上限。教育局長蔡若蓮昨日表示，有部分自資院校在收非本地生方面太進取，有院校超收達上限兩倍；她表示，會嚴肅處理超額收非本地生問題，強調超收並非沒有後果。另外，她又指，暫時未見到國際局勢影響本港跟歐美的學術交流，稱政治問題的環境下，本港與歐美的院校學生更加珍惜民間之間友誼。

現時本地6間自資院校在2024/25學年，可招收的內地生名額，為本地生的10%至20%，但據立法會特別財委會文件，有一半自資院校超收，當中珠海學院最嚴重，內地生等佔比達62.6%，其次是職訓局及樹仁大學，佔比分別是23.5%及23.3%。