自資院校超收內地生最高超兩倍 蔡若蓮：嚴肅處理 超收非無後果

政府有就本地資助專上院校收取非本地生設上限。教育局長蔡若蓮昨日表示，有部分自資院校在收非本地生方面太進取，有院校超收達上限兩倍；她表示，會嚴肅處理超額收非本地生問題，強調超收並非沒有後果。另外，她又指，暫時未見到國際局勢影響本港跟歐美的學術交流，稱政治問題的環境下，本港與歐美的院校學生更加珍惜民間之間友誼。
現時本地6間自資院校在2024/25學年，可招收的內地生名額，為本地生的10%至20%，但據立法會特別財委會文件，有一半自資院校超收，當中珠海學院最嚴重，內地生等佔比達62.6%，其次是職訓局及樹仁大學，佔比分別是23.5%及23.3%。
蔡若蓮昨日出席電視節目時表示，政府會嚴肅處理自資院校超額收非本地生問題，局方已向有關院校發警告信，要求糾正情況；但由於自資院校與公營院校規模不一，且自資院校學生流動性相對較大，加上要顧及已入讀學生的學習，故相信情況須時間糾正。但她強調超收非本地生並非沒有後果，「我哋都會記錄在案，包括將呢個警告信嘅信息俾埋學歷評審局。」
對放寬限額持開放態度
至於本地資助專上院校非本地生限額，政府於2024/25學年起，非本地學生限額獲提升一倍至40%。蔡若蓮表示對是否再放寬限額持開放態度，但更重要配套措施，強調質量發展同樣重要，不能出現宿舍擠迫或師資不足等令非本地生有不滿意體驗。
關稅戰無影響學術交流
另外，關稅戰持續，蔡若蓮稱暫時未見國際局勢影響本港跟歐美的學術交流，交流協議也繼續進行，反而在政治問題的環境下，更加珍惜民間之間友誼。她又指本港學術環境及政府投放相對穩定，這兩年反而吸引多了海外學者來港教學或研究。