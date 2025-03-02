自閉症童患聽障高近5倍 專家︰陷診斷延誤服務錯配困境

自閉症與聽障的關聯常被忽略，致患者或面對「診斷延誤」與「服務錯配」雙重困境。語聲社企聯合創始人及董事長李月裳引用數據指，自閉症兒童患有聽力障礙的機率是非自閉症兒童的4.7至5倍；香港15歲以下兒童自閉症及聽力障礙的普遍率，亦分別約為1.4%和3.3%，情況不容忽視。她續指，自閉症和聽障或表現出相似症狀，如對人類語音反應微弱，故難以判斷兒童對聲音無反應是行為問題還是感官缺陷所引致，易導致誤判誤診。 長期溝通挫敗衍行為問題 峰力香港聽覺中心資深聽力學家、香港聽力學會前會長甘炳基指，面對「診斷延誤」與「服務錯配」雙重困境，錯失聽覺言語治療黃金期，並因長期溝通挫敗產生嚴重行為問題。

經訓練情緒行為及言語表達顯著改善 今年11歲的雙胞胎兄弟周正峰和周正朗約3歲時確診同時患有嚴重聽障及懷疑自閉行為傾向，周太分享，雙胞胎出生時就曾被護士判斷聽力不合格，惟其後又將判斷結果更正為合格；約兩年後，因發現兩兄弟都較少對外界聲音有反應、未能開口講話，又會在港鐵車門開關時，雙手的手指跟著開合，而將他們帶到健康院及不同體能測試中心做評估，並被懷疑有自閉傾向，獲醫生建議接受協康會的特殊教育服務。周太稱，得到聽力訓練後，兩兄弟的情緒行為及言語表達得到顯著改善，不再牛頭不搭馬嘴，學業成績亦大有進步。

聲途啟航計劃助50低收入家庭 為回應相關需要，峰力香港聽覺中心本月正式啟動「聲途啟航計劃」，成全球首個一站式自閉症聽障支援計劃。計劃首階段將優先服務50個低收人家庭，提供的三大核心服務包括精密聽覺評估、個性化助聽器、和家庭及學習支援系統，又特別設計「雙重感官整合干預及訓練」，由聽力學家與言語治療師合作處理聽覺及言語障礙統合需求；呼籲父母若發覺有自閉症或懷疑有自閉症傾向的孩子有特別情緒問題，應及早接受包括聽力診斷的全面檢查。