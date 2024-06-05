自閉症者缺性教育支援 機構推全新教材 桌遊助建人際戀愛關係

自閉症者需要友誼及戀愛，但往往因自身的限制，令他們不懂正確表達自己的感受。家計會與基督教懷智服務處首度合作，為自閉症的青少年設計了一套性教育教材，冀以社交情景圖卡及小測驗等遊戲，幫助自閉症青少年建立人際及戀愛關係。

根據香港自閉聯盟去年的統計，香港約有19萬至23萬自閉症人士；亦有其他機構調查指，普遍沒有戀愛經驗的自閉症青少年認為自己因不擅表達想法、難與異性溝通等因素，無法建立戀愛關係。家計會教育主任周卉卉表示，過往曾收到不少機構查詢，是否有提供針對特殊需要人士的性教材，由於本地相關教材不多，故與懷智合作，由臨床心理學家、言語治療師及社工組成團隊，共同設計此套專門針對自閉症人士的性教育教材。

30 個不同情景配合日常生活需要

基督教懷智服務處督導主任李端怡介紹，此教材根據自閉症青少年的特質而設，以心智解讀為主導配合他們的特性，設計特質測試。她指，教材中的場景設定包含學校、公眾場所及居所等，而人物關係亦包括陌生人、普通朋友及異性等，冀透過提供不同的日常生活情景，幫助自閉症人士掌握不同的狀況。此外，遊戲卡亦運用視覺策略，提供圖卡、短片及遊戲，利用有互動討論的情境及具明確指示的社交貼士，以解答形式回應，鼓勵自閉症青少年多練習對話。

李端怡表示，此教材最適合高中至大專的青少年使用，進行遊戲時需有導師帶領，可供2至4人共同參與。她續指，與傳統的教授方式相比，此套教材可供社工、導師及學生共同參與，互動性較高；而且教材善用圖像化，而桌上遊戲亦增加教材的趣味性。