自閉童聽障機率高約5倍 專家︰易錯失聽覺言語治療黃金期

自閉症和聽障某些症狀相似，坊間常忽略兩者關聯，致出現誤診與服務錯配雙重困境。有雙胞胎兄弟出生後未有及時發現有聽障，之後僅懷疑自閉行為傾向，獲建議接受特殊教育服務，但疑因嚴重聽障，加劇情緒行為；至約3歲確診並獲適切聽力支援，之後情況大大改善。專家指，自閉症兒童患聽障的機率，是非自閉症兒童的4.7至5倍；又指自閉症和聽障或表現出相似症狀，易導致誤判誤診。另有專家指雙困境易錯失聽覺言語治療黃金期，並因長期溝通挫敗產生嚴重行為問題。

11歲的雙胞胎兄弟周正峰和周正朗，出生時曾被判聽力不合格，及後結果又變為合格；兩年後，兩兄弟未開口講話，對外界聲音少有反應，經不同測試及評估後，被懷疑有自閉傾向。母親周太透露，雙胞胎其後接受「聽聲放物」測試，正峰被評為不及格，正朗則被診斷為及格；她要求專家為正朗作另一測驗被拒。

周太指，因懷疑兩兄弟僅自閉行為傾向，醫生建議接受特殊教育服務；卻疑因未能發現他們同有聽障，令言語發展遲緩，並加劇自閉傾向的情緒行為。數月後，發現兄弟終於學習講話，但發音極相似，她確信兩兄弟聽力有相同問題。正朗再經一輪測試，終亦被確診同時患嚴重聽障及懷疑自閉行為傾向。經專家介入兩兄弟得到聽力訓練後，情緒行為及言語表達得到顯著改善，不再牛頭不搭馬嘴，學業成績亦大有進步。