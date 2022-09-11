至少六成涉反修例入獄青年感懊悔 鄧炳強：對若干年後撤銷案底有保留

有六至七成因反修例事件入獄的青年感到懊悔，保安局局長鄧炳強表示，正商討如何有系統地協助他們重返校園，但指對相關人士在出獄後若干年可撤銷案底的建議有保留。有僱主則希望安排入獄青年到大灣區工作，幫助他們了解國家。

鄧炳強： 暴動罪等較嚴重的罪案 的確會留有案底

鄧炳強在一個電視台節目上表示，目前有約3,000人涉及反修例事件而被檢控，當中2,000宗案件已審結，約八成人已入罪，當中逾700人涉及暴動等罪。他指，經懲教人員接觸後發現，當中六至七成人感到懊悔，相信他們在服刑後重犯的機會相對低。對於有建議指，這些人在服刑後若干年可撤銷相關案底，鄧炳強則指對於相關建議有保留。鄧炳強表示，《罪犯自新條例》列明，初犯而被判監3個月以下，而3年內沒有重犯的人士，會被視作沒有案底，部分案件進入司法程序前，亦會經警司警誡；不過涉及暴動罪等較嚴重的罪案，的確會留有案底。

有僱主冀 安排入獄青年到大灣區工作

他指，不少與反修例有關的在囚青年學歷都較高，有人甚至正修讀學位課程，保安局聯同教育局會與相關院校商討，希望有系統地安排在囚青年在獄中修讀銜接課程，最終取得學位。他又認為，整體社會，包括教育界，都希望幫助被煽惑而誤入歧途的年輕人，形容社會在這方面的支援不錯。他又指，政府亦有與部分僱主商議，並指有僱主希望有機會安排他們到大灣區工作，讓他們對於國家有更多了解。

他又提到，目前仍有外部勢力持有零和思想，希望透過霸權遏制國家發展，並利用香港牽制國家，認為這個危機永遠存在，包括利用人權報告分化香港不同人士。他續指，在今年底或明年初會針對電訊公司等關鍵基建設施的網絡安全公布《網絡安全法》諮詢公眾，主要要求相關設施有防止被網絡攻擊的計劃及呈報機制，不涉及要求營運者監察網絡使用者有否發布不法訊息。