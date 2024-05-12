致辭誤稱港台為「國家」 舉重健力總會致歉 強調沒有港獨意思

本月6日舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃2024」比賽中，舉重健力總會主席葉永玉以英文致辭時稱參與比賽的運動員是來自13個「國家」，惟當中有來自香港及台灣的參賽代表。區政府其後表示，有關表述涉嫌違反一國原則。舉重健力總會發出道歉聲明，承認嚴重疏忽，強調沒有「港獨」意思。

舉重健力總會發出道歉聲明，解釋原先有16個國家及地區報名參賽，但最終只有13個國家及2個地區出席，主席葉永玉發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，亦感到句子較長，於是將句子簡化，錯誤地沒有提及「地區」兩字，引起誤會，承認嚴重疏忽。



總會：以後更加小心處理公開講話的內容 總會續指，葉主席的講稿的原意，並非指中國香港及中華台北是一個國家，完全是沒有「港獨」的意思。本會就今次開幕演講引起的誤會向社會及公眾市民深切致歉。本會堅決支持及擁護基本法及一個中國原則，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益。本會及葉主席在往後必定更加小心處理公開講話的內容，提及中國香港及中華台北時為地區，演講前會覆核講稿內容，以確保同類事情不再發生。