與七人車相撞 續按原路線行 城巴車長涉不顧而去被捕

一輛城巴昨午在上環與七人車相撞，七人車上4人受傷送院，城巴司機涉事後懷疑不顧而去。警員在1公里外的中環皇后像廣場截獲。

事發於昨午約1時11分，由堅尼地城開往銅鑼灣大球場的城巴5B線，駛至德輔道中323號西港城對開與一輛七人車相撞。七人車車身損毀，司機及3名乘客受輕傷，救援人員經初步包紮後將傷者送瑪麗醫院治理。

意外後，巴士沒有停下，並轉彎駛至約300米外的德輔道中永安中心巴士站落客後繼續按原有路線開行，多名巴士乘客致電報警。警員接報後在約1公里外的中環皇后像廣場截獲涉案城巴，巴士右邊車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，有配件甩脫，年約60歲的車長在場接受調查。警方將案列作「交通意外有人受傷─肇事後不顧而去」。

城巴︰車長遇意外須立即停車

城巴發言人表示，涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為昨日第三轉車。車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。城巴強調高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。