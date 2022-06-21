與五金店化工原材店簽約章 警加強情報網 鼓勵見疑即報

警方近年搗破多宗涉爆炸品及其原材料案件，上月更在黃大仙一公屋單位內發現藏有大量爆炸品原材料。因相關材料在本港零售層面亦容易購入，警方本月推出計劃加強與業界聯繫，並冀建立情報網絡，讓業界當發現有形跡可疑的顧客，可主動聯絡警方。有參與計劃的五金店店主表示，願為維持社會穩定出一分力。
警方跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，極端分子嘗試製造爆炸品的行為未有因為港區國安法實施而減少，只是變得地下化和較隱蔽，警方調查發現涉及相關案件的爆炸品原材料，不少均可在一般五金店或化工原料零售店等中購買。
跨部門反恐專責組於本月開始「安全社區‧承諾」計劃，與參與者簽訂約章承諾聯手防範不法分子，首階段與五金店、化工原材料零售店聯絡，加強業界意識，鼓勵他們遇到可疑情況即時舉報。現已有14間店舖、49間中學及大專院校參加，包括香港城市大學設施管理處。
梁偉基坦言，要求店方辨識「可疑」顧客，無一致標準，但會向五金店舖派發列舉可疑行為宣傳單張，如購買不尋常數量或濃度、不願透露購買目的或用途，及堅持以現金交易。未來會視乎情況，計劃會再聯絡至其他相關行業，包括保安與物管、物流、酒店、公共運輸和教育等業界。
業界買危險品多連配套產品一同購買
有份參與計劃的五金店店主程先生表示，參加是希望為社會服務，維持穩定。他指，大部分顧客購買材料是用於工程，當中不少危險品需連同其他配套物品一起購買，故只購買單一高危險性物品，可推理為可疑情況。但程先生補充指，沒有可能確定百分之百可疑個案，亦不會即時舉報所有可疑個案。
存放危險品店舖，消防處亦會定期巡查。消防處高級消防區長(危險品課)張傲天透露，2020年至今到五金店巡查共1,232次，逾20次發現有違反條例，已檢走相關危險品並提控。而消防處在本月首3周展開代號「新月」的連串執法行動中，於6月15日在新填地街一帶突擊巡查33間五金店舖，當中4間違反危險品條例。
「安全社區‧承諾」以約章模式推動參與單位作出三大承諾，包括警惕守法，熟知各類危險品或化學品的規管並遵守法例；安全管理，記錄存量及在儲存點設有完善保安設施；見疑即報，盡快經「反恐舉報熱線」(63-666-999)舉報。根據警方資料，熱線自6月8日推出後，已接獲超過1,600條舉報訊息，以微信為主，不少已跟進。