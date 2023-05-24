與內地互助 輪候資料不互換 醫管局料港器官捐內地機會微

本港正與內地研究建立恆常器官移植互助機制，醫管局指本港現有2,594人正輪候器官，但過去數年僅每年約80至112宗移植手術，強調本港器官也供不應求，「拎返國內嘅機會好低」，又強調兩地輪候名冊資料不會互換。政府前日表示，留意到近月取消登記器官捐贈的數字不尋常，不過有市民則向本報反映在網站取消登記後，卻未能「彈出」成功與否的提示，憂慮再次填寫申報表會被指違法。

日前有隨團到內地就器官移植作交流的瑪麗醫院肝臟移植中心陳智仁解釋，現擬設的是第二層互助分配機制，即當兩地任何一方有器官捐出但未有合適病人時，便會通知對方。他又說，內地會用大數據監察各醫院移植情況，如有異樣將交予公安調查，並強調兩地器官輪候和捐贈名單資料不會互相交換。

移植學會盼不受其他因素影響

截至今年3月底，醫管局有2,594人正輪候器官，但過去4年每年只有80至112宗移植手術。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系李錦滔估計，病人動輒要輪候數十年，部分甚至未等到便已離世，形容整體捐贈數目不理想、對此感失望。因此，他相信本港捐出的器官均能用在港人身上，「拎返國內嘅機會好低」，現階段本港應較受惠於內地無法配對到病人的器官。

政府周一發稿指，留意到近日取消器官捐贈登記的申請不尋常，特首李家超昨「嚴重譴責」一些沒有登記但申請取消的人，批評他們破壞系統、形容行為恥辱。香港移植學會會長馬錦文指，器官捐贈是大愛表現，希望不受其他因素影響，曾任會長的李錦滔亦對此感痛心，認為捐器官應無分國籍、種族等。