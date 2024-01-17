與內地探討增24小時口岸進展順利 李家超：23條立法愈早愈好

除夕倒數後大批旅客滯留香港多個口岸，引起應否延長各口岸通關時間的討論。行政長官李家超昨日透露，當局正與內地有關單位探討開放更多24小時通關口岸，以及延長鐵路口岸開放，形容雙方態度積極、進展順利，當有細節會公布。李家超又提到，每天都存在國家安全風險，有關部門準備好後必須盡快立法，重申23條立法工作愈早完成愈好。 李家超昨出席行會前見記者，指正積極與內地單位討論開通更多24小時口岸，或延長口岸服務時間；亦正研究鐵路延長服務時間，以配合內地延長通關時間，方便兩地旅客往來。政務司長將會統籌通關安排、管理細節，當敲定安排細節後會公布。

他又指正研究開放更多自由行及一簽多行，政府已就相關議題與內地的相關單位探討可行性和實際的操作，直言當有任何結果，會盡快向外公布，他個人而言則希望可以盡快處理完成。 國安風險每天都存在 另外，政府最近向立法會提交本年度立法議程，包括落實基本法第23條立法工作，但無列明確實提交條例草案的時間，只列出會在上半年度或下半年度提交條例草案。李家超表示當部門準備好，愈快立法愈好，因每天都存在國家安全風險，而大家皆經歷過2019年「黑暴」等相關風險。

港府會參考外國相關條文，特別有些是近期定立的，以確保23條立法可以應對千變萬化的風險。他承諾，港府會充分聆聽市民意見，亦會在方案提出特區的想法及特區覺得應該參考的做法。 亞洲金融論壇下周舉行 亞洲金融論壇將在下周三至四再次以全實體形式舉行。李家超預料有逾3千名來自全球各地精英出席，包括各國財金官員、央行及監管機構代表、商界領袖等；強調活動是2024年首項金融及商界盛事，目前有近70個海外及內地商貿團決定出席，反映今次舉辦論壇的吸引力。