熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-17 04:30:21
日報

與內地探討增24小時口岸進展順利 李家超：23條立法愈早愈好

分享：
李家超 23條立法

李家超指，每天都存在國家安全風險。(資料圖片)

除夕倒數後大批旅客滯留香港多個口岸，引起應否延長各口岸通關時間的討論。行政長官李家超昨日透露，當局正與內地有關單位探討開放更多24小時通關口岸，以及延長鐵路口岸開放，形容雙方態度積極、進展順利，當有細節會公布。李家超又提到，每天都存在國家安全風險，有關部門準備好後必須盡快立法，重申23條立法工作愈早完成愈好。

李家超昨出席行會前見記者，指正積極與內地單位討論開通更多24小時口岸，或延長口岸服務時間；亦正研究鐵路延長服務時間，以配合內地延長通關時間，方便兩地旅客往來。政務司長將會統籌通關安排、管理細節，當敲定安排細節後會公布。

他又指正研究開放更多自由行及一簽多行，政府已就相關議題與內地的相關單位探討可行性和實際的操作，直言當有任何結果，會盡快向外公布，他個人而言則希望可以盡快處理完成。

國安風險每天都存在

另外，政府最近向立法會提交本年度立法議程，包括落實基本法第23條立法工作，但無列明確實提交條例草案的時間，只列出會在上半年度或下半年度提交條例草案。李家超表示當部門準備好，愈快立法愈好，因每天都存在國家安全風險，而大家皆經歷過2019年「黑暴」等相關風險。

Ad Block

港府會參考外國相關條文，特別有些是近期定立的，以確保23條立法可以應對千變萬化的風險。他承諾，港府會充分聆聽市民意見，亦會在方案提出特區的想法及特區覺得應該參考的做法。

亞洲金融論壇下周舉行

亞洲金融論壇將在下周三至四再次以全實體形式舉行。李家超預料有逾3千名來自全球各地精英出席，包括各國財金官員、央行及監管機構代表、商界領袖等；強調活動是2024年首項金融及商界盛事，目前有近70個海外及內地商貿團決定出席，反映今次舉辦論壇的吸引力。

Ad Block

李家超提到香港作為國際金融中心，縱然面對環球經濟前景不明朗，香港仍然根基穩固。去年首11個月，香港的總存款額達到約16萬億港元，按年增加4.1%，估計全年的總存款增長逾5%。去年全年約2,500億港元資金，經南向通流入香港股票市場，可見資金繼續處於淨流入狀態。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受