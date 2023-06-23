與單親家庭訪談 以無常無家為題填詞 李慧詩憑歌寄意 談不幸萬幸僥倖

生活上總有不如意的事，比起一味抱怨，有人努力擁抱所擁有，這些積極態度生活的人讓「牛下女車神」李慧詩上了一課。李慧詩修讀浸大一課程中，與一名化名「表哥」訪談，得悉對方在單親家庭長大，擬中學畢業後，賺錢養家盼父親可享福，惜畢業前父親已被癌魔帶走。對「表哥」將自身經歷以平淡心情與自己分享，李慧詩頗有感觸，將故事填寫了名為《倖》一歌詞，寫出生命的不幸、萬幸和僥倖。歌曲會在周六日的演唱暨分享會上演唱。

李慧詩之前入讀香港浸會大學創意及專業寫作學士課程，報讀了中文歌詞創作課程，與其他逾30名歌詞創作班同學在過去數月，各自走訪多個家庭，以「無常」和「無家」為創作起點，藉歌詞述說家的故事。當中包括露宿者、獨居長者、流產母親、劏房住客、單親家庭、同志家庭等。

她表示在兩次的訪問中，最令她感動的是「表哥」 捱餓的故事，及他認為自己還活著就是僥倖，在歌詞中「悲劇裏 容我自嘲一句 死不去」，寫出了「表哥」 面對這些悲劇的態度。讓李慧詩意識到儘管生活不如理想，不比其他人幸福，只要仍活著，已是一件僥倖的事。

李慧詩透露，從小就喜歡寫歌詞，入讀浸大後，選修了著名填詞人周耀輝的中文歌詞創作科。課程的最後一份功課須符合「無常」或「無家」的主題，需要透過訪問作詞，藉此表達家的多元性，以及不同人對家的感受。

李慧詩對「無家」有很大感觸，多年來專心訓練和外出比賽，需要長居宿舍。她指隨著退役，即將搬離宿舍，雖然有感情，但宿舍不能讓她有家的感覺。她笑指：「我們出入都需要拍卡，工作人員就知道我們在不在宿舍，讓我有一種被監視的感覺。」

周耀輝表示，自己在課程中是「導」的角色，把「導」字分開，即道與寸；一方面跟學生分享自己走過的道路和創作經驗，同時要學生知分寸，要他們摸索自己的道路。他又指不想只有他看到學生的歌詞成果，今年已第五度與浸大創新服務學習中心合作，將學生作品舉辦演唱暨分享會，並邀請所有受訪者到場觀賞，而今年活動將於6月24和25日在浸大校園舉行。