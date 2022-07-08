與女員工婚外情分手疑遭勒索 事主否認首次性交後提包養換不報警

食肆男高層與31歲女員工發展婚外情，後疑分手遭對方勒索50萬元。案件昨日在區域法院續審，男事主X被辯方盤問時承認，去年2月與女被告到酒店用膳後到酒店房發生性行為，事後被告有表達不滿。另他承認被告一開始已表明要求「包養」，但他只提及「養」她，即「定額定息」每月約2至3萬元，並同意「經濟支持」為2人關係基礎。

男事主X昨午接受辯方盤問，辯方律師指，2021年2月二人到酒店用膳，曾共享1支白葡萄酒，女被告用膳後感到很累及頭暈，後在酒店房休息。X稱，僅記得曾提議一起上房間休息；並不同意被告當日是在不情願的情況下與他發生性行為，但同意被告事後有表達不滿。辯方續指，X知被告感不滿後稱會照顧及包養她一世，要求被告不要報警，X亦否認。

X︰養指「定息定額」非「無底深潭」

X早上接受盤問時，辯方律師指，被告一開始已表明要求X「包養」，但X指，對被告有好感所以「話養佢」，並指意思是指「定息定額」，一個月約付兩、三萬元的生活費，並非「無底深潭」，亦同意「經濟支持」為2人關係基礎。

辯方提到被告9歲由內地來港，自小家貧；曾與交往6年的男子結婚，但夫妻不和。被告原於機場任職地勤，2020年10月被航空公司解僱，兩個月後在X的食肆工作。X指，被告曾提及家境清貧，與胞弟及母親同住公屋。被告曾說仰慕成熟男士，與他一起也是因為其成熟，可給予她安全感。

「我想搵返我最愛嘅老婆返屋企」

辯方問及X的一些經歷，X激動地指，「我係證人嚟㗎，唔係嚟俾你審判！」並重複說「我想搵返我最愛嘅老婆返屋企」，解釋其妻日前看過本案報道後便「走咗」，「唔知喺邊到。」

另外，X昨午續接受辯方盤問時，表示希望在昨日內完成作供，因想到「娘家人認錯、求情」，並帶妻子回家，又形容目前是黃金時間，故不希望今早再出庭作供。法官最後決定將審訊推遲至今早10點30分繼續審，讓X處理個人事務。

被告黃莎莎(31歲)否認一項勒索罪，即於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭早前頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身份、其餐廳名字；以及X的案底和相關案情。