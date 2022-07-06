與女員工酒店幽會半年擬分手 連鎖食肆集團高層遭勒索50萬

連鎖食肆集團高層X去年2至7月間，每月相約31歲女員工到酒店幽會，X每次離開時會給5,000元予對方，其後男方疏遠女方。女方疑不忿，涉索取50萬元以換取不公開床照。31歲姓黃女子被控勒索罪，案件昨日於區域法院開審。

X於1980年代起開設餐廳，及後創辦公司，至去年旗下有12間分店，另有經營零售及批發，公司更有計劃將來上市。X供稱，被告於2020年12月受聘，其後發展婚外情，二人於去年2月酒店一次用膳後到酒店發生性行為，凌晨時分離開酒店時，X把5,000港元放入被告手袋內，被告對此沒有反應；之後二人每月會到酒店幽會及放下5,000元。

X供稱，擔心二人關係影響公司信譽和家庭，去年7月二人關係變差，並認為被告「好要錢」。他開始疏遠被告，包括不聽電話不覆短訊。同年9月，被告以WhatsApp短訊威脅他，會公開二人照片，並由初時要求20萬升至50萬元，又指被告曾威脅會告他強姦，且名譽掃地。

X承認，在一次「遊車河」時曾說「你做我女朋友啦，我養你。」被告回應「我係你情人，你包我一世啦」。控方又讀出二人WhatsApp部分訊息，被告留言「我嘅初夜，我一世不能忘記……你奪走我個處」、「欺騙我上床」。X指被告說謊，指她在履歷上報稱已婚。