與家人多互動 溝通質素好更幸福 近六成人自覺家庭幸福感高

疫情過去，市民生活重回正軌，生活模式未有回復從前。有調查指，近六成人認為自己有高家庭幸福感；受訪者中，家庭月入6萬元以上，受過專上教育的群組，家庭幸福感亦較高；而家人之間有較多互動和溝通亦可令家庭幸福感增加。負責調查的團隊建議，提高與家人的溝通質素和頻率，當中可善用資訊科技加強家庭連結。 「賽馬會智家樂計劃」委託香港民意研究所在去年7至8月透過網上隨機訪問4,529名成年人，再於10至11月與51位港人作訪談。調查顯示，以10分為滿分，58%人的「家庭幸福感指數」為高(即7至10分)。有較高幸福感的受訪者有一定特徵︰73.7%人家庭月入6萬元以上，逾六成擁有自置物業(63.2%)和受過專上教育(63%)。而年紀較長(55歲或以上：64.2%)和女性(60.4%)家庭幸福感較高。

除一定條件下，一些行為或可提高幸福感；擁高家庭幸福感指數的人，與家人有較多互動，包括經常和家人一起玩樂(79.8%)、讚賞家人(75.7%)或陪伴家人(67.3%)。而溝通質素亦是另一影響因素，如家庭溝通質素較好(86.1%)、與家人面對面溝通較多(73.1%)等。 計劃的項目首席調查研究員暨香港大學李嘉誠醫學院助理院長(學生專業發展——醫療衛生科學)及護理學院教授王文炳指，調查發現高家庭幸福感的受訪者，與家人有較多互動，當中進行8項或以上互動，逾八成六人感家庭很幸福。他建議市民，提高家人的溝通質素和頻率，多與家人共度歡樂時光，多讚美和陪伴家人，與家人多互動，並善用資訊科技加強家庭連結，充分利用線上家庭服務，期望數據會隨著疫後經濟復常、新增的線上下家庭支援及活動等逐步回升。