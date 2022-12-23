與海外陌生人互寄明信片 觸得到的文字 另類旅行有溫度

過往節慶會向親友送上紙本賀卡，在電子科技盛行下變為電子版，其後更簡化成在即時通訊軟件送上一個貼圖。提筆寫下寥寥數字，讓摯愛親朋收到一張實體賀卡，近年能收到一份「觸得到的文字」或更顯珍貴。Louise自2011年參與網上明信片交換平台Post-crossing，11年來向全球各地網友發出近7,000張明信片，成為該網站中寄出最多明信片的香港人。她同時亦接收到逾6,600張來自全球的明信片，部分明信片寄出地方更是她聞所未聞，令她眼界大開。她笑指，在明信片親筆寫下字句，字跡再難看也有溫度。文：羅繼盛 攝：鍾式明 談及參與活動原因，她指，每逢旅行都會給自己和親友寄明信片，約11年前從電台節目中認識了Post-crossing，自此一直與海外朋友交換明信片。而過去3年疫情反覆，去旅行亦非易事，與外地人交換明信片彷彿成為另類旅行。

參與11年 成寄最多明信片香港人 Post-crossing是一個網上明信片交換平台，參加者登記自己的地址後，系統會隨機抽出數個海外網友的地址，供參加者寄出明信片；參加者不久後亦會收到來自海外的明信片；交換過程就此不斷重複。而Louise自2011年 底參加以來，已對外寄出了6,946張明信卡，即約平均一日寄出1.7張，成為Post-crossing網站中寄出最多明信片的香港人。 她收到的明信片亦達6,669張，當中最愛圖案包括她興趣之一的弓道(日本利用弓和箭一系列動作來鍛煉身心的武道)、圓周率π，亦有來自港人較少到訪的地方，如芬蘭自治地奧蘭(Åland)、從塞爾維亞獨立的黑山和北馬其頓、加勒比海島國巴巴多斯、東歐國家摩爾多瓦和亞美尼亞等。而早前英女王逝世，她剛好收到在英女王在生時發行，印有英女王、現任英王查理斯三世，以及另外兩個順位繼任者威廉王子和喬治王子等四人肖像的明信片和郵票。

