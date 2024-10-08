與海關聯合行動打擊公屋派私煙傳單 控煙酒辦︰違者最高可罰5萬

控煙酒辦與海關打擊公屋派私煙傳單

不法之徒在公共屋邨派發私煙傳單招生意，買賣私煙同樣違法，有市民或因此誤墮阱陷。衛生署控煙酒辦公室與海關9月19日至10月6日在全港各區進行代號「迅雷」的聯合行動。控煙酒辦正跟進調查三宗分別於東涌滿東邨、元朗朗善邨及觀塘牛頭角上邨派發吸煙產品傳單的個案，共檢獲1,700多張私煙單張，調查3名分別為23、48及57歲涉嫌派發吸煙產品廣告的人士。控煙酒辦指，根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款5萬元。

與房署建合作機制 一發現派吸煙產品傳單可報警 控煙酒辦與海關就「迅雷」行動，至今在全港各區共31個公共屋邨進行18次聯合行動。另外，控煙酒辦與警方和房屋署就於公共屋邨派發吸煙產品傳單已建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。控煙酒辦會持續採取相關跨部門行動，並就每一宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴作出跟進及調查，以及將涉及違反《應課稅品條例》（第109章）的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。