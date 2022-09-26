與父母關係不合格 五成中學生有抑鬱焦慮壓力徵狀

疫情下，學生除要兼顧學業成績，亦要面對改上網課，社交活動大減，不知下一分鐘自己會否染疫等困擾，引發更多焦慮及壓力。有調查指，約五成受訪中學生有不同程度的抑鬱、焦慮或壓力徵狀，當中出現中度至非常嚴重的相關徵狀分別有26.4%至51.3%。整體受訪學生與父或母親的關係狀況不合格，分析發現家長因自己問題而責怪子女，將對青少年精神健康構成最大的負面影響。團體建議家長與子女發生衝突的一刻，先停止叫罵等激烈的衝突行為，平時則可多聆聽子女，並建立接納不同意見的習慣。

浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」自2011年定期調查全港中學生精神健康，本年度於去年10月至今年6月收集1,192份有效學生問卷。結果顯示，透過學術與臨床研究的《情緒自評量表》，受訪中學生有不同程度的抑鬱(48.7%)、焦慮(58%)或壓力(55.8%)徵狀，當中有學生出現中度至非常嚴重的抑鬱(35.5%)、焦慮(51.3%)或壓力(26.4%)，須尋求專業協助。

調查發現，受訪學生普遍不滿的日常生活問題，包括「疫情狀況」(40.6%)、學業(29.7%)及「社會狀況」(22.4%)。而分析後發現，「與家人相處」、「文憑試」及「前途/升學」三方面對學生的整體精神健康狀況最為相關，影響最大。整體學生與父母關係狀況不合格，分別74.8%及67%認為自己與父親及母親關係欠佳，團體指親子關係欠佳的學生，其整體精神健康顯著較差，抑鬱徵狀亦明顯較嚴重。

