與眾同樂｜康文署文娛活動慶回歸 7.1免費開放康樂設施

為慶祝香港回歸25周年，康文署自本月底至年底將舉行一系列文娛活動與眾同樂，包括於7月1日免費開放轄下康體設施；轄下博物館亦會先後舉行多個大型展覽，如珍貴恐龍化石標本展、敦煌石窟藝術文化展、意大利巴洛克時期經典畫作展等。康文署署長劉明光預計所涉開支約3億元，馬會將贊助其中逾2億元。連同港府其他部門，馬會就慶回歸活動撥款高達6.3億元。

康文署將於7月1日開放大部分轄下的康樂設施，供市民以個人身份免費使用，包括大部分室內及室外康體設施，水上活動中心多種艇隻亦會豁免租用費，公眾游泳池免收入場費。不過，運動場、足球場及度假營不包括在內。市民可於7日前透過「康體通」網上系統預訂，或親身到訂場櫃枱預訂設施。

轄下博物館亦將有多個大型展覽，包括油街實現新藝術空間展出立體數碼影像(即裸眼3D)作品、「八大‧尋龍記」珍貴恐龍化石標本展覽、有關敦煌石窟藝術文化的「敦煌——千載情緣的故事」展覽、展示意大利巴洛克時期經典畫作的「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，以及「眾裡尋她——南京博物院藏中國古代女性文物展」等。

油街實現全新藝術空間今開放

當中油街實現的全新藝術空間今日(24日)起已向公眾開放，所推出的10個藝術展覽及公眾參與活動，包括兩個慶祝香港回歸25周年的展覽。「賞森．悅木」是一組以樹為主題的動力裝置，著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作，多棵龍柏樹種植在油街花園，其中3棵以傾斜10度種植在轉盤上。而由知名韓國藝術團隊d’strict創作的立體數碼藝術展覽「新域混影」，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，連結藝術與科技，衝擊觀眾的視覺界限。康文署亦將與商界在維港兩岸設置多組戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，讓市民「打卡」留念。