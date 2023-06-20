與精神科醫生/心理學家對談 拆解精神科治療常見問題

「藥物治療」及「心理治療」於精神病治療上相輔相成，但公眾人士普遍對精神科治療的認識不深，因而當自己或身邊人出現精神及情緒困擾時，未有尋求適切的支援，影響復元進程。

利民會精神健康綜合社區中心《友樂坊》及《即時通》24小時精神健康熱線為社區人士提供精神健康支援服務，當中不主動求助者對藥物治療及心理治療的認識不足，部分更因誤解而對治療感到卻步。此外，復元人士於治療過程中亦面對各種困難，包括調適藥物時產生的副作用、如何與精神科專業人員進行有效的溝通等。

為推廣精神健康及增加公眾對精神病治療的認識，利民會將舉行網上講座，由精神科醫生 陳嘉璐醫生及 臨床心理學家 江偉賢博士擔任講者，分別解答公眾對藥物治療及心理治療的常見問題，講座上亦設有問答環節。活動詳情：

講座（一）：與精神科醫生對談——拆解藥物治療之迷思及常見困難

日期：2023年6月20日(二)

時間：晚上8:00-9:30

講者：精神科醫生 陳嘉璐醫生

講座（二）：與臨床心理學家對談——拆解心理治療

日期：2023年7月4日(二)

時間：下午12:00-1:30

講者：臨床心理學家 江偉賢博士

講座將於Zoom及「利民會友樂坊（黃大仙）」Facebook同步直播，並設有錄影重溫。

報名表格：https://forms.office.com/r/GGbD44fLq3

查詢：2322 3794 陳學敏姑娘(Lily)