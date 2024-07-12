與繼子爭執 幸福邨44歲漢頭受創死亡 22歲繼子涉誤殺 妻及繼女疑隱瞞同被控

一名44歲男子周一在長沙灣幸福邨家中暈倒，送院後證實死亡。警方發現死者頭部傷勢可疑，向死者妻子、繼子和繼女查詢時，有人涉「夾口供」，沒有供出死者頭部曾遭踢踩，懷疑有人隱瞞事實。警方調查後得悉死者曾與繼子爭執致頭部受傷。警方昨落案起訴3人，當中22歲繼子涉嫌誤殺還柙看管；死者59歲妻子及33歲繼女涉嫌妨礙司法公正，兩人獲准現金一萬元保釋。

死者李偉明44歲，3名被告分別為22歲繼子文旭成，59歲張惠珠和33歲文笑玲，同被控於8日至9日之間在香港串謀妨害司法公正，隱瞞文旭成曾踢和踩死者頭部的行為，而文旭成加控在7月1至8日期間，在涉案單位非法殺死男子李偉明。案件昨在西九龍裁判法院提堂，押後至10月3日再訊，以待警方進一步調查。