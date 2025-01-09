舉報濫用公屋獎下周三實施 須實名制 通過審核可獎3000元

現屆政府出招打擊濫用公屋。房委會去年通過設立「舉報濫用公屋獎」，鼓勵市民舉報濫用公屋者。房委會昨表示，相關計劃於下周三實施，房委會或房屋署直接僱員以外，任何16歲或以上的人士皆可參與；房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，舉報者可獲發感謝狀和最高3,000元獎金。 因計劃涉及現金獎勵，舉報人必須以實名舉報，同時提出參與計劃。計劃參與者須由專責人員進行初步評審和面見，以確保資料真確；他們亦會收到確認收悉舉報通知。

舉報途徑方面，計劃參與者可透過舉報郵柬、房委會或房屋署網頁的電子表格、舉報熱線、電郵，或通知屋邨辦事處等方式舉報。為避免計劃遭濫用，屆時將設「評審委員會」，並由首長級人員擔任主席。每宗可獲獎勵的舉報均由「評審委員會」審核，並審理性質複雜或有爭辯的個案，例如當多於一人聲稱提供資訊，令房委會向相關住戶發出「遷出通知書」。 梁文廣：助找隱蔽濫用個案 公屋聯會總幹事招國偉指，過去亦有市民主動舉報，認為獎金是政府的一番心意；又相信行實名制有效阻止濫用舉報的情況。根據過往成功舉報的數字，約是千宗計算，料獎金支出對房委會的財政不會構成很大影響。

立法會議員梁文廣相信，措施將有助找出較隱蔽的濫用個案；又指措施可警惕居民，令他們明白如違規將有不同渠道揭發。梁文廣指，過去亦有居民舉報濫用公屋個案，形容獎賞制度是錦上添花；又指舉報要實名，相信不會出現惡意舉報的情況。 房委會過去兩年度共收回5,000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位；去年直至9月底，因被濫用和違反租約或房屋政策而被收回的公屋單位約1,400個。

