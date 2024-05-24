舉重健力總會主席葉永玉辭職 曾錯指香港為「國家」觸發風波

中國香港舉重健力總會今日(24日)公布，主席葉永玉因為私人原因，昨日(23日)辭任主席職務，職務由第一副主席余森波先生代行。港協暨奧委會表示已接獲總會通知，並尊重總會及葉永玉的決定，港協暨奧委會將繼續與各體育總會合作，共同帶領各體育運動項目發展。

文化體育及旅遊局表示，已得悉葉永玉辭去總會主席一職，並感謝港協暨奧委會就事件的積極跟進，希望總會重新出發。文化體育及旅遊局表示，葉永玉最近於公開場合連番失言，事態嚴重，絕對不能接受，並即時要求港協暨奧委會展開深入調查。當局強調一直十分重視體育總會的管治，已要求港協暨奧委會對轄下體育總會，加強管理及認真看待國家觀念的培訓，防止同類事件再次發生。