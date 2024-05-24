舉重健力總會主席葉永玉辭職 曾錯指香港為「國家」觸發風波

中國香港舉重健力總會今日(24日)公布，主席葉永玉因為私人原因，昨日(23日)辭任主席職務，職務由第一副主席余森波先生代行。港協暨奧委會表示已接獲總會通知，並尊重總會及葉永玉的決定，港協暨奧委會將繼續與各體育總會合作，共同帶領各體育運動項目發展。
文化體育及旅遊局表示，已得悉葉永玉辭去總會主席一職，並感謝港協暨奧委會就事件的積極跟進，希望總會重新出發。文化體育及旅遊局表示，葉永玉最近於公開場合連番失言，事態嚴重，絕對不能接受，並即時要求港協暨奧委會展開深入調查。當局強調一直十分重視體育總會的管治，已要求港協暨奧委會對轄下體育總會，加強管理及認真看待國家觀念的培訓，防止同類事件再次發生。
葉永玉3月曾經在出席舉重邀請賽致詞時，將香港形容為「比較細嘅國家」，其後總會發表聲明澄清及致歉；她本月初在「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時，指「比賽共有13個國家參與」，被指將中國香港和中華台北歸類為「國家」。
政府批評葉永玉的表述嚴重不符事實，涉嫌違反一國原則，十分重視總會接連出現不同程度的錯誤，要求港協暨奧委會展開深入調查，並提出有效的改善方案，向政府匯報；港協就敦促總會提交報告。舉重健力總會及後發出道歉聲明，承認嚴重疏忽，強調沒有「港獨」意思，堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。
何敬康指總會還涉及財務糾紛
一直關注事件的新民黨立法會議員何敬康表示，樂見中國香港舉重健力總會就早前的失誤事件進行問責，反映總會有聆聽特區政府和市民大眾的聲音，他展望接任的新主席能為總會帶來新景象。何敬康亦指出，總會除了涉及口誤事件外，還涉及財務糾紛、政府對運動員的體育資助，至今仍有待處理。他會跟特區政府保持密切溝通。