舊二胡改寫視障男孩命運  瞽樂新星網上音樂會訴香港人情

深水埗地攤的一把老舊二胡，拉起視障大男孩的命運迥旋。現年25歲的楊恩華，於2014年從哈爾濱移居香港，視力只能剩下5%，眼前只有微弱光影，雖然對二胡有濃厚興趣，但親友仍勸他學按摩謀生；後來隨家人來港，一家人只住在深水埗一間百多呎的劏房內，因當時父母不懂如何為恩華找學校，終日坐在家無所事事。

直至有一晚隨父親深水埗逛街，在一攤檔順手執起二胡舊貨，奏起小時曾學過的小曲，獲攤主賞識及協助下，楊恩華成功入讀本港心光學校中三級，開始有系統地學習二胡，進入瞽樂的世界，現在更在香港演藝學院修讀本科一年級，跟隨著名二胡演奏家、香港中樂團胡琴聯合首席毛清華習琴。

由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合主辦的「無限亮」計劃，今年便邀請楊恩華，與著名作曲家梅廣釗及一眾演奏好手合作《胡琴瞽樂音樂會》，以多種胡琴帶來不同地方色彩的樂曲，道出他在香港成長奮鬥故事。有關節目節目早前於古蹟「虎豹樂圃」完成錄影，並於9月16日至10月31日在「無限亮」計劃網站上免費播放。

此外，「無限亮」計劃亦委約及製作原創室內歌劇《婆婆》，由香港作曲家葉浩堃將親身經歷寫成，刻劃認知障礙症人士的內心世界。節目結合形體、舞台效果與身臨其境的聲效設計以呈現出認知障礙症人士複雜的思緒與奇異的想象，讓觀眾同步感受，突顯老者與同行者之間真摰深刻的關係。 該節目亦會於9月16日至10月31日在網上免費播放。兩個節目的詳情可瀏覽：https://www.nolimits.hk/zh-hant/。