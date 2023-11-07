舊區小朋友組樂團 成軍5年友情不變 譜出土瓜灣舊區街坊情

俗語有云「Friend過打band」，樂團可能是最易建立友情的方式之一。成員間透過合奏樂曲，彼此間的情誼亦更加深厚。市建局於2018年成立「市建童樂‧社區樂團」（oUR Amazing Kid Band），為土瓜灣的基層兒童安排免費樂器及歌唱訓練，46名成員一同訓練、表演等，5年間共同經歷喜怒哀樂，在音樂中凝聚社區網絡，同時提升團員自信心和建立正面價值觀。 踏入第5個年頭的Kid Band，樂團團員由成立初期的30人增加至目前的46人，曾參與樂團的人數至今已累積至超過110名；歌唱班和樂器班數目，由最初的3班增加到10班，公開表演超過20場。這些年來，樂團導師和家長一直見證著樂團團員一同學習及成長的經歷，例如第一次彈奏樂器、第一次探訪老人院為長者演出、第一次踏上舞台作公開表演等等，段段情境仍然歷歷在目。 然而，過去5年有喜亦有憂，樂團在疫情期間，受影響需要取消實體課。不過，樂團未有停下腳步，除了將課堂轉為網上授課外，並開設親子班，讓家長與學童一同學習演奏樂器，「疫境」下居家作樂。 這些點點滴滴的珍貴回憶，團員學習音樂的歷程和情誼，都透過音符和歌詞，記載在樂團首次創作的團歌《情建在樂團》中。

《情建在樂團》承載樂團大小事 《情建在樂團》這首歌，裡面每粒音符、每句歌詞，都承載著過去幾年來，團員一同學習的大小事情，並隱藏了樂團成員的小秘密，例如歌詞中「如落日漫遊於海心裡面」的「海心」，是小朋友最喜愛玩耍的土瓜灣海心公園、「合奏出友共情愉快不變」中的「友共情」，除了指他們的友誼之外，亦是樂團曾表演過的歌曲。

參加樂團的成員，約一半是現居或曾居於市建局土瓜灣重建項目的範圍內，其餘來自土瓜灣或在區內學校就讀。當中吳樺銘、吳浩銘兩兄弟同為樂團成員，亦是受重建影響的家庭之一，一直居住在土瓜灣區內。哥哥浩銘說，參與樂團有很大的滿足感，「最開心同其他人 Jam 歌傾計，識到其他土瓜灣小朋友」。吳父提到，兩兄弟參與樂團後，變得更開朗主動，樂團亦讓他們能夠和其他已搬離土瓜灣的「朋友仔」定期見面。 已升讀中學的譚羽鈞，在樂團成立時已經加入，樂團亦伴隨她一同成長。加入樂團前，羽鈞一直未有途徑接觸音樂，短短數年間，音樂已成為她生活的一部分，而且，隨著音樂技巧提升和演出經驗增加，她漸漸在樂團擔當起「小老師」的角色，主動與其他小朋友分享歌唱技巧；在上年度的表演，她更嘗試在公開演出中擔任主持，提升自信心。羽鈞現在已經從樂團中畢業，轉化身分成為「大師姐」，為其他樂團成員樹立了一個良好榜樣。 最強後盾家長義工團 分擔樂團事務 發揮 鄰里精神 除了小朋友，家長們亦因為經常見面，由街坊變成好朋友。Kid Band 上年度起招募熱心團員家長成為家長義工，協助樂團處理演出和表演活動相關事宜，例如表演的交通安排以及部分文書工作，成為樂團背後的重大後盾。樂團設立家長義工目的，是希望增進親子互動的機會，同時幫助家長擴闊社交圈子。

其中一位家長義工吳崇熙媽媽分享，參與家長義工令她多了一個身份，「體驗幫助別人的滿足感」，自己亦在過程中獲益良多，例如學習如何照顧一大班小朋友，以及有效與工作人員溝通。吳媽媽提到，家長義工彼此互相照應，展現互助的鄰里關係，是最意想不到的得著，「例如我臨時有事，問其他媽媽可否暫時替我照顧小朋友，大家都會互相幫忙。」

另一位家長義工馮煥婷媽媽對於樂團給予多一個活動空間，讓家長交流照顧小朋友的心得，特別感恩：「有社工和我們分享減壓的方法，教授我們與小朋友相處之道，家長一起聚下，更加熟絡。」 見證樂團成立及成長的聖公會牧愛小學校長梁浩偉指，參與樂團的小朋友因學習音樂，多了一份自信，認識更多新朋友，參與的家庭亦因而與社區有更強的聯繫，「家長都對土瓜灣區也多了一份歸屬感」。 新一年 繼續奏出動人樂曲 樂團早前已舉行了新一年的迎新日，歡迎新成員。一眾樂團大小成員和家長，除了一同玩遊戲和練習團歌，亦一起建構了樂團的「理想樹」，寫下他們今年期望在樂團能達成的目標，有不少同學都寫上「友誼」、「發揮才能」以及「團隊精神」，以充滿期待的心情迎接新一年樂團的活動和練習！ 家長們則希望小朋友參與來年的樂團活動，除了能夠認識更多朋友，提升音樂造詣，亦希望孩子們能藉公開表演，能變得更加自信，而且對社區多一份關心！