舊式公屋防火板封走廊氣窗　涉53條屋邨約240座樓宇

有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖)

近日有舊式公屋住戶指收到房屋署通知，稱從9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的百葉窗以防火板封死，引起部份住戶不滿，有市民指封窗將影響單位空氣流通，對無安裝冷氣的長者影響最大。房署回應傳媒查詢指，工程將涉及53條屋邨約240座樓宇，強調有關單位均設有露台或窗戶，本身已提供足夠的天然通風及採光，有關決定是經過詳細研究工程的可行及安全性、實地考察，及與屋宇署和消防處多次磋商後最終敲定，居民亦毋須就工程留在單位內配合及承擔任何費用。首階段工程將於鑽石山富山邨展開。

現時受《消防安全（建築物）條例》規管的樓宇包括房委會轄下的477幢樓宇，涉及64個租住屋邨。目前，房署正在約300座相關樓宇進行所需的消防裝置或設備工程，其中38座已完成並全數獲消防處發出遵辦信。署方表示，舊式公屋的百葉窗面向走廊，而公共走廊並沒有與逃生樓梯分隔，這些單位的百葉窗未能有效防止煙霧或火焰通過，若單位發生火警，火勢及濃煙可通過百葉窗擴散至公共走廊或其他單位。

火勢可通過百葉窗 經走廊擴散其他單位

房署指，雖然部分居民多年來因私隱、隔音或防盜等原因，已自行使用不同物料或方法圍封百葉窗，惟相關物料或方法未必具有足夠耐火時效，因此敲定以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗。房署強調，所有相關住宅單位均設有露台或窗戶，提供足夠的天然通風及採光。房署已考慮圍封工程的技術細節及施工程序，確保在一般情况下，工程可在單位外完成，居民無須留在單位內配合，亦無須承擔任何費用。

房署於今年3月至6月分別收到屋宇署和消防處就當中涉及的3條屋邨共8座樓宇回覆接納建議工程方案，並隨即安排工程首先在富山邨開展。

