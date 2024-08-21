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2024-08-21 16:44:42

舊式公屋9月起須封走廊氣窗　消防專家：具安全需要

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有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖)

有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖)

有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死，引起部份住戶不滿，有市民指封窗將影響單位空氣流通，對無安裝冷氣的長者影響最大。但消防專家表示，有關措施具有必要性。

近日房屋署於富山村貼出通告，稱基於消防條例需加裝防煙門，以及於9月起圍封所有單位的走廊氣窗。(東張西望截圖) 有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖) 有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖) 有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖) 近日房屋署於富山村貼出通告，稱基於消防條例需加裝防煙門，以及於9月起圍封所有單位的走廊氣窗。(東張西望截圖) 有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖) 有舊式公屋住戶指，近日收到房屋署通知，稱從今年9月起為配合消防條例，所有1987年或之前落成的公屋單位，都必須將單位走廊位置的氣窗封死。(東張西望截圖) 前消防學校校長徐漢榮稱，多年來的經驗教訓及相關研究顯示，有必要提升防火規則，因氣窗沒有抗火性，若有單位失火，毒煙很易飄散到其毗鄰家中危及安全。(東張西望截圖)

長者沒裝冷氣機 望申豁免

TVB節目《東張西望》周二（20日）播出許小姐的投訴，她指母親居住的富山村，近日房屋署貼出通告，稱基於消防條例需加裝防煙門，以及於9月起圍封所有單位的走廊氣窗，工程會於公眾地方進行，不需進入單位，住戶亦不用支付費用。許小姐表示，很多長者依靠氣窗通風，其母親吹冷氣後或感不適，家中並沒有安裝冷氣機，封窗恐令室內空氣難以流通。許小姐認為，該規定應讓長者獲得豁免。

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封窗後具半小時抗火性

《東張西望》指出，《消防安全條例》於2007年已經生效，質疑房屋署為何於現時才下令圍封氣窗。前消防學校校長徐漢榮稱，多年來的經驗教訓及相關研究顯示，有必要提升防火規則，因氣窗沒有抗火性，若有單位失火，毒煙很易飄散到其毗鄰家中危及安全。因封窗後有半小時的抗火性，起碼能阻擋濃煙及大火約半小時。對於有市民建議部份住戶豁免，徐漢榮指未封窗的單位一旦不幸失火，將會令濃煙飄散到走廊及其他單位，影響他人安全並阻礙逃生。

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