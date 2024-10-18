舊時光｜去士多 飲支汽水先

對於八九十後來講，「梗有一間喺左近」當然形容便利店；但對五十至七十後，這句話除形容米舖外，士多亦開到成行成市。前九龍城合成士多老闆黃明傑說，衙前圍道於五十年代最少有5間士多，2006年前筲箕灣東大街有8間，2012年前長沙灣順寧道附近最少有6間，黃大仙下邨同彩雲邨共6至7間。惟八十年代連鎖便利店興起及近年舊區重建，人稱大叔的李先生現在尖沙咀及荃灣開美樂士多，並在牛頭角開照相館，設士多場景供商業拍攝，他指舊式士多現已消失得八九成，剩下新界鄉村仍見蹤影。有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，面對網購，士多在歷史洪流中如何免於淘汰？ 文：何駿傑，攝：林俊源

吹開紙套食雪條 「士多」名字何時出現，實沒有一個官方記錄，香港成為英國殖民地後，相關文化亦開始引入，士多來自英文store音譯，主要售賣汽水、零食、雪條、雪糕等；視乎開在哪區，如多外國人居住，便兼賣外國品牌罐頭，屋邨及新界鄉村士多則多售國內罐頭。成長在鰂魚涌，大叔自小愛去士多，光顧時期分兩階段，「海灣街、糖廠街附近有一家士多，初時沒有留意店名及招牌，後來知亦為唐樓街坊，坊眾多叫阿伯士多；到讀小學結業，此刻才知老闆姓郭。它開在街角，舖呈長形，面積約50呎，左放糧油、罐頭、麵食；中置零食，右擺汽水櫃及雪糕櫃。其時不知汽水櫃內冰水非常骯髒，當夏天時定浸手兼買沉底的汽水，這才最凍。品牌中綠寶代表橙汁，沒有汽，飲後舌頭會變橙色；維他汽水肥身樽型設計獨特，375毫升樽口拉蓋。另一款玻璃樽百合紅豆沙，稠身，附送粗飲管，可能當時保鮮技術不佳，試過飲變壞的帶苦味，維他奶間中亦會變酸。現雪條用膠袋盛載，當時食前要吹開紙套尾才能取出，邊飲或邊食坐看卡通片。中學時期光顧另一間，老闆叫太子女，少賣雜貨，有散煙逐支賣，可以賒數，會相約朋友晚上坐在舖門口閒談聊天。」

比舊士多更傳統 網購風氣盛行下，士多昔日競爭對手便利店亦要轉型，在現今士多接近消失時，大叔盡力收集舊物品，四處搜集已在香港消失零食。看起來屬新派，實比舊士多更傳統，有客人笑問怎樣找到這麼多舊東西，「自小愛儲物，尋廣告紙牌、汽水蓋等，加上小事美好回憶，用雪條棍、汽水蓋換禮物。故同太太說想在退休後開士多，最理想上住下舖，同街坊談天，展示收藏品，互相欣賞，分享快樂。現若見士多，即使不口渴亦會光顧，因為不支持就更快消失。人愛懷舊就有士多，由父母引導下一代認識，完全淘汰就不能教」。回首往事，絲絲憶甜。 美樂士多

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