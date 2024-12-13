舊時光｜由爛尾樓到機場 啟德飛翔百一年

已過了二十六年，格仔山紅白色褪減不少，卻仍記得飛機在此轉彎落機場跑道畫面。站於九龍城唐樓群天台，蔚藍天空下恍能觸摸飛機機底；晚飯後步出不久會拆卸的街市，塞車下，一陣響按聲衝耳進來，其吵耳程度遠不及飛機降落聲－這當年常被指嘈吵煩擾，如今帶有一絲懷念。啟德體育園區即將使用，日後便由往昔飛機聲，換來觀眾歡呼聲。這幅填海地用途在110年間歷多次變遷，還沒有飛機升降前，便要由爛尾樓計劃「啟德濱」講起。 文：何駿傑 圖：政府新聞處，部分來自《香港航空125年》，吳邦謀著，中華書局(香港)有限公司，2016年。



百一年前地產項目 一九一一年辛亥革命前後，國內局勢不穩，由於當時香港還沒有明確出入境及邊境設防制度，大量移民湧入。人口增加，對房屋需求亦會增多，其中舉家移居定備財產，部分華商如何啟、區德等認為有機會賺錢，故組成啟德營業有限公司，向政府申請在九龍灣填海，興建華人高尚住宅區。回想當年香港很多地方尚未發展，為何選址於此？一八六零年清朝與英國簽《北京條約》，割讓界限街以南九龍半島及昂船洲予英，華商不想在割讓範圍內填海，剛巧九龍灣在《展拓香港界址專條 》內，代表該地會歸還於中國。一九一四年獲得政府批准填海，其分三次進行，二零年完成首次後立即興建二百幢花園洋房，設警署、學校等，以啟或德為字首作街道店。正當如火如荼進行次期填海時，不幸遇上海員大罷工及省港大罷工，使社會經濟嚴重衰退；加上該公司出現財務問題，結果在二六年全面停工，項目如爛尾樓般未能完成。

