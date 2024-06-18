舊款智能身份證明年5月起分階段失效　入境處提醒市民盡快換證

舊款智能身份證將於明年5月起分階段失效。入境事務處在2018年底推出全港市民換領身份證的計劃，原定在2022年10月結束；因不少身處境外的香港市民受疫情影響，未能在指定日期內換證，故延長計劃至去年3月3日。入境處提醒仍持有舊款智能身份證的市民，盡快換領新證。
入境處副處長戴志源指，截至3月3日，換證率約為85%，對比上一次換證計劃(92%)相差約7個百分點；其後因應疫情受控、恢復通關，入境處又作出延長4間人事登記辦事處的服務處時間等優化措施，身在境外的香港居民陸續返港，辦理換領身分證，換證率至上月31日已達90%。入境處估算，目前有約18.2萬人尚未換身份證，故認為是宣布舊款失效安排的適當時間。
戴志源：居留權不因身份證失效而受影響
戴志源解釋，身份證失效的安排適用於全港市民，並以出生年份1970年作分界線。載有在1970年或之後任何年份出生日期的舊款智能身分證會於明年5月12日失效，而載有1969年或之前的，則於明年10月12日失效。他預料，首階段將有約11萬人換領新智能身份證，第二階段則有7萬人。戴志源表示，舊智能身份證不能用作辦理出入境手續、或申領護照等香港旅行證件，但其持有人的香港居留權不會因政府宣布舊智能身份證失效而受影響。
戴志源提醒，新舊款智能身分證最明顯的分別在於顏色和晶片的位置。身分證失效令將於本周五(21日)刊憲，並於下周三(26日)提交立法會進行「先訂立後審議」的程序；預計4間人事登記處的延長服務時間將於今年底結束，觀塘的臨時辦事處則將提供服務至明年。
60歲的林小姐今日(18日)到將軍澳入境處總部換領身份證。已移民加拿大30年的林小姐表示，前日返港探親，並於今日申請換領身份證，好說一直知道要換領新證，又認為市民若因身處境外，如未能於指定日期內換領新證，只需在返港30日內補辦換領，相信身處境外市民有足夠時間換領新款身份證。