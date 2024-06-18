舊款智能身份證明年5月起分階段失效　入境處提醒市民盡快換證

舊款智能身份證將於明年5月起分階段失效。入境事務處在2018年底推出全港市民換領身份證的計劃，原定在2022年10月結束；因不少身處境外的香港市民受疫情影響，未能在指定日期內換證，故延長計劃至去年3月3日。入境處提醒仍持有舊款智能身份證的市民，盡快換領新證。

入境處副處長戴志源指，截至3月3日，換證率約為85%，對比上一次換證計劃(92%)相差約7個百分點；其後因應疫情受控、恢復通關，入境處又作出延長4間人事登記辦事處的服務處時間等優化措施，身在境外的香港居民陸續返港，辦理換領身分證，換證率至上月31日已達90%。入境處估算，目前有約18.2萬人尚未換身份證，故認為是宣布舊款失效安排的適當時間。